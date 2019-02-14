События

20:58 14.02.2019

Сенат США утвердил Уильяма Барра в качестве главы Минюста

1 мин читать
Сенат США утвердил Уильяма Барра в качестве главы Минюста

Члены Сената США в четверг утвердили Уильяма Барра в качестве министра юстиции страны.

В ходе голосования, на котором У.Барру требовалась поддержка простого большинства, более 50 сенаторов из 100 заявили, что поддерживают его.

Представитель Белого дома Сара Сандерс в Twitter уже приветствовала это решение Сената. "Это большая победа для правосудия и верховенства закона в Америке: Сенат только что утвердил на посту генпрокурора Уильяма Барра, кандидатуру которого предложил Дональд Трамп", - написала она.

В США министр юстиции также является генпрокурором. У.Барру предстоит курировать ряд важных расследований, в частности, работу спецпрокурора Роберта Мюллера, выясняющего, существовал ли сговор между РФ и предвыборным штабом Д.Трампа в ходе предвыборной кампании в США в 2016 году.

Предыдущий генпрокурор Джефф Сешнс в начале ноября 2018 года подал на имя президента США Д.Трампа прошение об отставке. На сегодняшний день глава канцелярии ведомства Мэтью Уитакер временно исполняет обязанности генпрокурора.

В начале декабря 2018 года Д.Трамп предложил на пост генпрокурора США кандидатуру У.Барра, который занимал пост генпрокурора при Джордже Буше-старшем.

У.Барр занимал должность генерального прокурора с 1991 по 1993 год. В настоящее время он является юрисконсультом известной международной юридической фирмы Kirkland & Ellis LLP.

Теги: #сша #минюст #глава
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:02 14.02.2019
США и Китай все еще далеки от соглашения, не смогли сблизить позиции по реформам в КНР

США и Китай все еще далеки от соглашения, не смогли сблизить позиции по реформам в КНР

18:13 14.02.2019
В Конгрессе США представлен законопроект, предусматривающий увеличение на $25 млн помощи Украине по программам Госдепа

В Конгрессе США представлен законопроект, предусматривающий увеличение на $25 млн помощи Украине по программам Госдепа

15:13 14.02.2019
В правительстве США еженедельно обсуждают, как поддержать Украину – зампомощника министра обороны

В правительстве США еженедельно обсуждают, как поддержать Украину – зампомощника министра обороны

11:06 14.02.2019
Богомолец: Американские партнеры готовы поддерживать украинские женские движения

Богомолец: Американские партнеры готовы поддерживать украинские женские движения

07:41 14.02.2019
Экс-мэр Нью-Йорка потратит $500 млн на предвыборную борьбу с Трампом

Экс-мэр Нью-Йорка потратит $500 млн на предвыборную борьбу с Трампом

02:57 14.02.2019
Сенаторы США призывают снижать зависимости членов НАТО от российского военного оборудования

Сенаторы США призывают снижать зависимости членов НАТО от российского военного оборудования

01:29 14.02.2019
НАСА официально объявило о потере марсохода Opportunity

НАСА официально объявило о потере марсохода Opportunity

22:37 13.02.2019
Сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против РФ

Сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против РФ

15:25 13.02.2019
В Украине может открыться офис подразделения противодействия наркопреступности США

В Украине может открыться офис подразделения противодействия наркопреступности США

15:17 13.02.2019
Богомолец: США готовы помогать нам даже больше, чем мы себе представляем

Богомолец: США готовы помогать нам даже больше, чем мы себе представляем

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ заявило о создании НКРЭКУ препятствий в расследовании дела по "Роттердам+"

В новом украинском оружии и технике заложены стандарты НАТО - Турчинов

Суд арестовал $300 тыс на счету Насирова в банке Великобритании

В четырех областях Украины обесточенными остаются 84 населенных пункта

Киев предложил НАТО создать отдельный пакет помощи ВМС Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Пограничники оформляют людей, застрявших в серой зоне возле КПВВ "Майорское"

Названо имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

В Киеве состоится презентация украинского перевода книги Т. Кузьо "Война Путина против Украины. Революция, национализм и криминалитет"

Боевики устроили провокацию, пропустив после закрытия украинского КПВВ "Майорское" в серую зону 46 человек

Мэр Одессы Труханов в 2017 году через российский суд аннулировал свой российский паспорт

Во Львове обрушилась неэксплуатируемая часть 3-этажного жилого дома, пострадавших нет

В СБУ заявили, что утверждение Мангера о причастности сотрудника спецслужбы к убийству Гандзюк будет тщательно проверено

По факту проведения в оккупированном РФ Крыму незаконных обысков у крымских татар начато уголовное производство – прокуратура АРК

Черниговский апелляционный суд в пятницу рассмотрит определение подсудности дела "Савченко-Рубана" – адвокат

Боевики с начала суток 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в основном, из 120-мм минометов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА