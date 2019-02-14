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20:51 14.02.2019

ГСЧС: Во Львове обрушилась неэксплуатируемая часть 3-этажного жилого дома, пострадавших нет

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ГСЧС: Во Львове обрушилась неэксплуатируемая часть 3-этажного жилого дома, пострадавших нет

В г.Львов по улице Лычаковской в 18.15 четверга произошло обрушение несущей стены и межэтажных перекрытий неэксплуатируемой части трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Проводятся работы по разбору строительных конструкций. Предварительно жертв и пострадавших нет... К ликвидации последствий обрушения от ГСЧС привлечено 17 человек и 3 единицы техники", - говорится в обнародованной на сайте ГСЧС информации.

В пресс-службе информируют, что в настоящее время администрация решает вопрос о временном отселении жителей жилой части дома.

Теги: #львов #здание #обрушение
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