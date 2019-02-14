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20:05 14.02.2019

В СБУ заявили, что утверждение Мангера о причастности сотрудника спецслужбы к убийству Гандзюк будет тщательно проверено

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В СБУ заявили, что утверждение Мангера о причастности сотрудника спецслужбы к убийству Гандзюк будет тщательно проверено

Служба безопасности Украины заявляет, что подозреваемый в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер пытается дискредитировать спецслужбу, утверждая о якобы причастности к данному преступлению сотрудника СБУ Даниила Доценко, однако это утверждение будет проверено в ходе досудебного расследования.

"13 февраля 2019 года во время судебного рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемый в уголовном производстве по факту умышленного убийства общественной активистки Екатерины Ганздюк Владислав Мангер заявил о якобы причастности к указанному преступлению сотрудника Службы безопасности Украины Даниила Доценко. Утверждение Мангера, которые он ничем не обосновал, является его намерением дискредитировать Службу безопасности Украины, следователи которой осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного убийства Гандзюк", - сказано в сообщении пресс-центра СБУ в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

Как сообщается, во время досудебного следствия следователи собрали достаточно данных, которые стали основанием для вручения В.Мангеру сообщения о подозрении в организации убийства К.Гандзюк.

"В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства никаких данных, которые бы свидетельствовали о причастности к преступлению, совершенному в отношении Гандзюк, Доценко или других сотрудников СБУ получено не было. Ни одно лицо, в том числе и сам Мангер, с заявлением о совершении преступления по Гандзюк Доценко или любым другим сотрудником в СБУ не обращался", - отметили в спецслужбе.

Служба безопасности Украины считает, что этим заявлением подозреваемый исключительно пытается избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.

Вместе с тем, в СБУ сообщили, что утверждение В.Мангера будет тщательно проверено в ходе досудебного расследования уголовного дела по факту умышленного убийства Е.Гандзюк, в "том числе путем проведения (в случае удовлетворения судом соответствующих ходатайств органа досудебного расследования) судебных психологических экспертиз с использованием компьютерного полиграфа, в случае получения соответствующего согласия от В.Мангера и других лиц, о причастности к преступлению которых он указывает".

Как сообщалось, Шевченковский районный суд Киева в четверг, 14 февраля, продолжил рассматривать ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемому в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которое начал рассматривать 12 февраля.

Теги: #мангер #сбу #обвинение
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