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19:43 14.02.2019

По факту проведения в оккупированном РФ Крыму незаконных обысков у крымских татар начато уголовное производство – прокуратура АРК

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По факту проведения в оккупированном РФ Крыму незаконных обысков у крымских татар начато уголовное производство – прокуратура АРК

По факту проведения в оккупированном Крыму представителями силовых структур Российской Федерации ряда обысков по месту проживания группы крымских татар в пгт. Октябрьское () ГУ Нацполиции Украины в Автономной Республике Крым и Севастополе начала уголовное производство.

"Сегодня, 14.02. 2019г представители силовых структур Российской Федерации провели ряд обысков по месту проживания крымских татар Решта и Рустема Емирусеиновых, Арсена Абрахирова, Изета и Эскендера Абдулганиевых в пгт. Октябрьское, Красногвардейский район, Автономной Республики Крым", - сообщает пресс-служба прокуратуры АРК в четверг вечером.

В информации отмечается, что по указанным фактам ГУ Национальной полиции Украины в Автономной Республике Крым и г.Севастополе начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 Уголовного кодекса Украины (Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное должностным лицом или с применением насилия или с угрозой его применения, - наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура АР Крым.

Ранее сообщалось, что российские правоохранители в четверг провели обыски в домах нескольких крымских татар в пгт Октябрьское, задержаны три человека в рамках дела о деятельности организации "Хизб ут-Тахрир".

Как сообщается на странице в Фейсбуке сообщества "Крымская солидарность", были задержаны Эскендер Абдулганиев, Рустем Эмирусеинов и Арсен Абхаиров. "Как стало известно, на всех троих возбуждены уголовные дела по подозрению в организации и участии в деятельности запрещённой в России организации "Хизб ут-Тахрир", - говорится в сообщении.

Судебное заседание по избранию меры пресечения всем троим назначено на 15 февраля.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко прокомментировала эти задержания. "Российские оккупационные силы продолжают преследовать активистов - крымских татар, которые выступают против незаконной оккупации их родины, … в принудительных обысках в Октябрьском. Нужен срочный международный ответ, чтобы остановить злоупотребления в отношении прав человека", - написала она в микроблоге в Твиттере.

Теги: #крым #прокуратура #обыски
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