Черниговский апелляционный суд в пятницу рассмотрит определение подсудности дела "Савченко-Рубана" – адвокат

Черниговский районный суд Черниговской области удовлетворил заявление об отводе судей в деле бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и депутата Верховной Рады Надежды Савченко, в пятницу Черниговский апелляционный суд рассмотрит определение подсудности дела, сообщил адвокат В.Рубана Валентин Рыбин.

"Я восхищен судьями Черниговского районного суда Черниговской области. Сегодня судьи удовлетворили заявленный им отвод, и в связи с отсутствием возможности собрать новый состав суда, дело Владимира Рубана и Нади Савченко едет завтра в Черниговский апелляционный суд для определения подсудности", - написал В.Рыбин на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

Как сообщалось, 11 февраля коллегия Верховного суда Украины приняла решение о рассмотрении в Черниговском районном суде Черниговской области дела народного депутата Украины Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемых в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, будет

На 6 февраля в Славянском суде было назначено первое подготовительное заседание по делу Н.Савченко и В.Рубана, но оно не состоялось.

Н.Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года.

В.Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

9 марта 2018 года Шевченковский райсуд Киева арестовал В.Рубана.

Украинские правоохранители подозревают В.Рубана в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке теракта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей.

По версии следствия, В.Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".

1 августа Генеральная прокуратура Украины сообщила о завершении расследования дела В.Рубана и Н.Савченко.