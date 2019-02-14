События

19:20 14.02.2019

Черниговский апелляционный суд в пятницу рассмотрит определение подсудности дела "Савченко-Рубана" – адвокат

2 мин читать
Черниговский апелляционный суд в пятницу рассмотрит определение подсудности дела "Савченко-Рубана" – адвокат

Черниговский районный суд Черниговской области удовлетворил заявление об отводе судей в деле бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и депутата Верховной Рады Надежды Савченко, в пятницу Черниговский апелляционный суд рассмотрит определение подсудности дела, сообщил адвокат В.Рубана Валентин Рыбин.

"Я восхищен судьями Черниговского районного суда Черниговской области. Сегодня судьи удовлетворили заявленный им отвод, и в связи с отсутствием возможности собрать новый состав суда, дело Владимира Рубана и Нади Савченко едет завтра в Черниговский апелляционный суд для определения подсудности", - написал В.Рыбин на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

Как сообщалось, 11 февраля коллегия Верховного суда Украины приняла решение о рассмотрении в Черниговском районном суде Черниговской области дела народного депутата Украины Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемых в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, будет

На 6 февраля в Славянском суде было назначено первое подготовительное заседание по делу Н.Савченко и В.Рубана, но оно не состоялось.

Н.Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года.

В.Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

9 марта 2018 года Шевченковский райсуд Киева арестовал В.Рубана.

Украинские правоохранители подозревают В.Рубана в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке теракта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей.

По версии следствия, В.Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".

1 августа Генеральная прокуратура Украины сообщила о завершении расследования дела В.Рубана и Н.Савченко.

Теги: #отвод #савченко_рубан #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:22 14.02.2019
Суд отклонил ходатайство адвокатов Савченко об отводе трех судей

Суд отклонил ходатайство адвокатов Савченко об отводе трех судей

15:15 14.02.2019
Депутат Мосийчук дополнит требования по иску к Супрун и будет добиваться ее увольнения

Депутат Мосийчук дополнит требования по иску к Супрун и будет добиваться ее увольнения

14:34 14.02.2019
Суд отменил мероприятия по обеспечению иска по делу Супрун

Суд отменил мероприятия по обеспечению иска по делу Супрун

14:27 14.02.2019
Суд арестовал $300 тыс на счету Насирова в банке Великобритании

Суд арестовал $300 тыс на счету Насирова в банке Великобритании

10:16 14.02.2019
Суд продлил арест обвиняемому в растрате средств проекта "Воздушный экспресс"

Суд продлил арест обвиняемому в растрате средств проекта "Воздушный экспресс"

07:57 14.02.2019
Суд по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове перенесли на 20 февраля

Суд по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове перенесли на 20 февраля

00:13 14.02.2019
Судебное заседание об избрании меры пресечения Мангеру перенесено на утро четверга

Судебное заседание об избрании меры пресечения Мангеру перенесено на утро четверга

19:15 13.02.2019
Суд арестовал ряд активов группы "Приват" в рамках уголовного производства о выводе кредитов рефинансирования из ПриватБанка

Суд арестовал ряд активов группы "Приват" в рамках уголовного производства о выводе кредитов рефинансирования из ПриватБанка

16:43 13.02.2019
Подозреваемый в организации убийства активистки Гандзюк Мангер просит суд о справедливости

Подозреваемый в организации убийства активистки Гандзюк Мангер просит суд о справедливости

14:21 13.02.2019
Суд вновь наложил арест на имущество экс-главы МВД Захарченко

Суд вновь наложил арест на имущество экс-главы МВД Захарченко

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ заявило о создании НКРЭКУ препятствий в расследовании дела по "Роттердам+"

В новом украинском оружии и технике заложены стандарты НАТО - Турчинов

Суд арестовал $300 тыс на счету Насирова в банке Великобритании

В четырех областях Украины обесточенными остаются 84 населенных пункта

Киев предложил НАТО создать отдельный пакет помощи ВМС Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

В СБУ заявили, что утверждение Мангера о причастности сотрудника спецслужбы к убийству Гандзюк будет тщательно проверено

По факту проведения в оккупированном РФ Крыму незаконных обысков у крымских татар начато уголовное производство – прокуратура АРК

Боевики с начала суток 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в основном, из 120-мм минометов

НАБУ заявило о создании НКРЭКУ препятствий в расследовании дела по "Роттердам+"

Нацсовет по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку телеканалу "НАШ" Мураева за нарушение программной концепции

НАТО значительно увеличит военно-морское присутствие в Черном море – Полторак

Четырем активистам, пытавшимся прорваться в райотдел полиции в Киеве 9 февраля, объявлено подозрение - Князев

Адвокат Полозов пообщался с украинским военнопленным капитаном Денисом Гриценко

В новом украинском оружии и технике заложены стандарты НАТО - Турчинов

Российские силовики провели обыски в домах крымских татар в пгт Октябрьское, задержаны три человека

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА