Боевики с начала суток 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в основном, из 120-мм минометов

В период времени с 00.00 до 18.00 четверга боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции украинских войск, применив при этом вооружение, запрещенное минского договоренностям, 6 раз, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 четверга, опубликованной на странице пресс-центра штаба ООС в соцсети Фейсбук.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции Объединенных сил: дважды, из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Пески; из минометов калибра 120 мм, а также из вооружения БМП - около поселка Опытное; из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Верхнеторецкое; из минометов калибра 82 мм, РПГ и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг обстреливал украинских защитников: из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Зайцево; из автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Хутор Вольный", - говорится в сообщении.