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17:27 14.02.2019

НАБУ заявило о создании НКРЭКУ препятствий в расследовании дела по "Роттердам+"

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НАБУ заявило о создании НКРЭКУ препятствий в расследовании дела по "Роттердам+"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), заявило о создании препятствий Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в расследовании дела об утверждении в 2016 году нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию.

"Детективы НАБУ сталкиваются с многочисленными препятствиями, в том числе и со стороны НКРЭКУ. Последняя скрывает часть документов, определяющих отдельные составляющие элементы прогнозируемого расчета оптовой рыночной цены на электроэнергию", – отмечено в пресс-релизе компании.

Ранее в этот день стало известно, что НАБУ провело обыск регулятора. При этом в НКРЭКУ заверили, что комиссия выполняет все законные требования следователей, предоставляет документы и комментарии.

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Как сообщалось, НКРЭКУ в конце апреля 2016 года начала применение нового порядка формирования прогнозной ОРЦ на электроэнергию. Порядок, в частности, предполагает определение цены угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".

Действие формулы "Роттердам+" будет прекращено с июля-2019 в связи с переходом к новому рынку электроэнергии.

Теги: #роттердам #набу #нкрэку
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