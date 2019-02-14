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17:25 14.02.2019

Нацсовет по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку телеканалу "НАШ" Мураева за нарушение программной концепции

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Нацсовет по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку телеканалу "НАШ" Мураева за нарушение программной концепции

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил очередную внеплановой проверку ООО "Наша Прага", (Киев, спутниковое вещание, логотип "НАШ") за нарушение программной концепции, написал на своей странице в соцсети Facebook член Нацсовета Сергей Костинский.

"Угрозы, угрозы, угрозы ... Теперь от руководства телеканала "Макси-ТВ" (ООО "Наша Прага"), которое вещает с использованием логотипа "НАШ". Я так понимаю, что с нами планируют разобраться после выборов", - заявил он, прокомментировав видеообращение телеканала к Нацсовету.

По словам С.Костинского, в случае, если результаты проверки подтвердят, что телеканал не привел свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства, условиями лицензии и, соответственно, не выполнил предыдущее распоряжение Национального совета, регулятор будет вынужден обратиться в суд об аннулировании спутниковой лицензии "Макси-ТВ".

"Напоминаю, женский телеканал "Макси-ТВ" самовольно превратился в информационно-аналитический телеканал без соответствующего решения Национального совета", - подчеркнул С.Костинский.

По его мнению, руководство телеканала считает возможным запугивать членов Национального совета. В то же время С.Костинский подчеркнул, что регулятор продолжает работать в штатном режиме, действуя исключительно в правовом поле.

Как сообщалось, в начале декабря Нацсовет по телерадиовещанию отказался изменить логотип и переоформить лицензию "Макси-ТВ" из-за нарушений.

Согласно данным Государственного реестра физических и юридических лиц-предпринимателей, бенефициарным собственником компании "Наша Прага" является отец народного депутата Евгения Мураева Владимир Мураев.

Выручка ООО "Наша Прага" в 2017 году сократилась на 27,3% – до 3,87 млн грн, чистая прибыль выросла в 4,6 раза – до 4,36 млн грн.

Теги: #телерадиовещание #наш #нацсовет #мураев
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