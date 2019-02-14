События

17:22 14.02.2019

Суд отклонил ходатайство адвокатов Савченко об отводе трех судей

1 мин читать
Суд отклонил ходатайство адвокатов Савченко об отводе трех судей

Черниговский районный суд Черниговской области отклонил ходатайство защиты депутата Верховной Рады Надежды Савченко об отводе судей, сообщила заместитель лидера партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко.

"Адвокаты Надежды объявили всем трем судьям отвод и им, соответственно, отказали. Защита Савченко и Рубана просит суд предоставить для ознакомления протоколы об избрании нового судьи системой электронного распределения и материалов, переданных из Верховного суда. Частично удовлетворили", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Ранее в этот день в Черниговском районном суде началось подготовительное заседание по делу бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и депутата Верховной Рады Надежды Савченко.

Теги: #савченко #рубан #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:15 14.02.2019
Депутат Мосийчук дополнит требования по иску к Супрун и будет добиваться ее увольнения

Депутат Мосийчук дополнит требования по иску к Супрун и будет добиваться ее увольнения

14:34 14.02.2019
Суд отменил мероприятия по обеспечению иска по делу Супрун

Суд отменил мероприятия по обеспечению иска по делу Супрун

14:27 14.02.2019
Суд арестовал $300 тыс на счету Насирова в банке Великобритании

Суд арестовал $300 тыс на счету Насирова в банке Великобритании

10:16 14.02.2019
Суд продлил арест обвиняемому в растрате средств проекта "Воздушный экспресс"

Суд продлил арест обвиняемому в растрате средств проекта "Воздушный экспресс"

07:57 14.02.2019
Суд по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове перенесли на 20 февраля

Суд по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове перенесли на 20 февраля

00:13 14.02.2019
Судебное заседание об избрании меры пресечения Мангеру перенесено на утро четверга

Судебное заседание об избрании меры пресечения Мангеру перенесено на утро четверга

19:15 13.02.2019
Суд арестовал ряд активов группы "Приват" в рамках уголовного производства о выводе кредитов рефинансирования из ПриватБанка

Суд арестовал ряд активов группы "Приват" в рамках уголовного производства о выводе кредитов рефинансирования из ПриватБанка

16:43 13.02.2019
Подозреваемый в организации убийства активистки Гандзюк Мангер просит суд о справедливости

Подозреваемый в организации убийства активистки Гандзюк Мангер просит суд о справедливости

14:21 13.02.2019
Суд вновь наложил арест на имущество экс-главы МВД Захарченко

Суд вновь наложил арест на имущество экс-главы МВД Захарченко

11:07 13.02.2019
Суд ограничил только две функции Супрун как руководителя Минздрава - судья-спикер

Суд ограничил только две функции Супрун как руководителя Минздрава - судья-спикер

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ заявило о создании НКРЭКУ препятствий в расследовании дела по "Роттердам+"

В новом украинском оружии и технике заложены стандарты НАТО - Турчинов

Суд арестовал $300 тыс на счету Насирова в банке Великобритании

В четырех областях Украины обесточенными остаются 84 населенных пункта

Киев предложил НАТО создать отдельный пакет помощи ВМС Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

НАБУ заявило о создании НКРЭКУ препятствий в расследовании дела по "Роттердам+"

Нацсовет по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку телеканалу "НАШ" Мураева за нарушение программной концепции

НАТО значительно увеличит военно-морское присутствие в Черном море – Полторак

Четырем активистам, пытавшимся прорваться в райотдел полиции в Киеве 9 февраля, объявлено подозрение - Князев

Адвокат Полозов пообщался с украинским военнопленным капитаном Денисом Гриценко

В новом украинском оружии и технике заложены стандарты НАТО - Турчинов

Российские силовики провели обыски в домах крымских татар в пгт Октябрьское, задержаны три человека

НАТО рассматривает усиление присутствия в Черноморском регионе – Столтенберг

После вечерней драки в центре Киева с жалобами в полицию никто не обращался

Епископ Гедеон из УПЦ (МП) вылетел во Франкфурт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА