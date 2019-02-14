Суд отклонил ходатайство адвокатов Савченко об отводе трех судей

Черниговский районный суд Черниговской области отклонил ходатайство защиты депутата Верховной Рады Надежды Савченко об отводе судей, сообщила заместитель лидера партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко.

"Адвокаты Надежды объявили всем трем судьям отвод и им, соответственно, отказали. Защита Савченко и Рубана просит суд предоставить для ознакомления протоколы об избрании нового судьи системой электронного распределения и материалов, переданных из Верховного суда. Частично удовлетворили", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Ранее в этот день в Черниговском районном суде началось подготовительное заседание по делу бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и депутата Верховной Рады Надежды Савченко.