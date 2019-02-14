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17:21 14.02.2019

НАТО значительно увеличит военно-морское присутствие в Черном море – Полторак

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НАТО значительно увеличит военно-морское присутствие в Черном море – Полторак

В связи с действиями России, представляющими угрозу безопасности всему Азово-Черноморскому региону, НАТО в текущем году существенно нарастит военно-морское присутствие в Черном море, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак по итогам встречи в Штаб-квартире НАТО с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом и министрами обороны стран блока.

"В этом году будет значительно активизировано военно-морское присутствие НАТО в Черном море. Каждый месяц будут осуществляться мероприятия кораблей как постоянных морских группировок НАТО, так и ключевых союзников", - написал С.Полторак в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг в Брюсселе, где находится с рабочим визитом.

Он рассказал, что в ходе встречи обсуждался вопрос противоправных действий России в Азово-Черноморском регионе.

"НАТО жестко требует от России освободить наших пленных моряков и корабли, захваченные РФ (в районе Керченского пролива – ИФ). Свобода судоходства на основе международного права нарушена Россией и представляет угрозу безопасности всего Азово-Черноморского региона", - подчеркнул министр обороны Украины.

Теги: #черное_море #минобороны #азовское_море #полторак #нато
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