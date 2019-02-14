Четырем активистам, пытавшимся прорваться в райотдел полиции в Киеве 9 февраля, объявлено подозрение - Князев

Подозрение в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов (ч.2 ст.342 Уголовного кодекса Украины) объявлено четырем лицам за попытку прорваться в управление полиции Подольского района г.Киева, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Следствие в отношении остальных присутствующих там радикально настроенных молодчиков еще продолжается. Все их поступки получат оценку в соответствии с буквой Закона", - написал С.Князев на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

При этом он подчеркнул, что Нацполиция "является аполитичной и всегда остается на принципах законности и верховенства права". "Полиция будет действовать так, как того требует закон, - обеспечивать безопасность граждан", - добавил глава Нацполиции.

С.Князев также напомнил, что во вторник Печерский суд Киева арестовал на 2 месяца сотрудника полиции, подозреваемого в превышенные полномочий во время задержания нарушителей правопорядка у Подольского райуправления полиции.