Адвокат Полозов пообщался с украинским военнопленным капитаном Денисом Гриценко

Следственные действия в отношении военнопленного капитана второго ранга ВМС ВСУ Дениса Гриценко состоялись в четверг, перед допросом с ним пообщался руководитель группы адвокатов моряков Николай Полозов.

"14 февраля состоялись следственные действия в отношении военнопленного капитана второго ранга ВМСУ Дениса Гриценко. В ходе допроса Гриценко сообщил сведения, предусмотренные статьёй 17 третьей Женевской конвенции. А также заявил, что является военнопленным", - написал Н.Полозов на своей странице в Фейсбуке.

В ходе следственных действий был заявлен ряд ходатайств, в том числе о приобщении к материалам дела заверенного перевода резолюции ПАСЕ 2259 (2019) "Эскалация напряженности в Азовском море, Керченском проливе и угрозы европейской безопасности".

По словам Н.Полозова, до начала допроса следствие предоставило им время для общения наедине. "Обсудили вчерашнее заседание суда. Денис поделился своими впечатлениями. Был очень рад видеть в зале суда людей, пришедших поддержать военнопленных", - добавил адвокат.

Он отметил, что Д.Гриценко находится в хорошем моральном состоянии, здоров, много читает и "отлично ориентируется в политической повестке, несмотря на наличие единственного источника информации в камере в виде телевизора с российскими каналами".