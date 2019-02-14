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16:32 14.02.2019

В новом украинском оружии и технике заложены стандарты НАТО - Турчинов

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В новом украинском оружии и технике заложены стандарты НАТО - Турчинов

Разработка и создание нового вооружения и военной техники в Украине осуществляется в соответствии со стандартами НАТО, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"В разработке нового оружия, новой военной техники мы сразу закладываем стандарты НАТО", - сказал А.Турчинов на "круглом столе" о государственном военном заказе в четверг в Киеве.

Он отметил, что с 2014 года оборонно-промышленный комплекс Украины был одним из приоритетов деятельности СНБО; финансирование оборонного сектора с 2014 года увеличилось в 19,5 раза.

При этом А.Турчинов отметил, что в условиях военного противостояния тот ресурс, которым владеет Украина, пока недостаточен для того, чтобы обеспечить полноценные оборону и безопасность страны. "Поэтому одним из приоритетов нашего государства – безусловное увеличение валового внутреннего продукта, укрепление национальной экономики, без чего не может развиваться и оборонный комплекс", - сказал он.

По словам А.Турчинова, нельзя значительно повысить качество украинского вооружения, военной техники без системных инвестиций, системного инновационного ресурса промышленного комплекса.

"Тут, безусловно, надо говорить о реальных проблемах, которые надо решить. Это вопрос и корпоратизации наших государственных оборонных предприятий, модернизации их основных фондов. В комплексе задач также новые технологии подхода к управлению организации работы. Это комплекс задач, которые необходимо решать… именно сегодня", - подчеркнул он, добавив, что не является тайной факт, что в Украине более 50% государственного оборонного заказа выполняют частные предприятия.

Секретарь СНБО убежден, что существенные изменения в структуре оборонно-промышленного комплекса удастся осуществить только при поддержке Верховной Рады.

А.Турчинов подчеркнул, что, фактически, в Украине отсутствует "реальная конкуренция как в формировании, так и в выполнении государственного оборонного заказа", в результате чего значительно возрастают коррупционные риски, увеличивается опасность получения некачественной или устаревшей продукции, неоправданно возрастает стоимость оборонной продукции.

Теги: #снбо #турчинов #оружие #нато #стандарты
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