НАТО рассматривает усиление присутствия в Черноморском регионе – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе изучают вопрос о возможном увеличении присутствия в регионе Черного моря.

"Мы изучаем, можем ли мы и дальше наращивать наше присутствие в Черном море", - сказал генсек в четверг после совещания министров обороны стран НАТО.

Такое заявление Й.Столтенберг сделал, говоря о том, что в альянсе рассматривают возможности усиления поддержки Украины. "Через несколько дней корабли НАТО в Черном море примут участие в учениях", - напомнил генсек.

По его словам, НАТО в рамках поддержки Украины уже значительно нарастила присутствие в море, воздухе и на земле в регионе Черного моря.