Епископ Гедеон из УПЦ (МП) вылетел во Франкфурт

Архиерей Украинской православной церкви (Московского патриархата) епископ Макаровский Гедеон (в миру - Юрий Харон), которого накануне не пустили в Украину, в четверг утром вылетел обратным рейсом во Франкфурт, сообщил спикер Государственной пограничной службе Украины Олег Слободян.

"Сегодня утром, в 6.30, Юрий Харон (епископ Гедеон) вылетел обратным рейсом во Франкфурт. Вылетел самостоятельно, без принуждения, в добром здравии и настроении. Обещал вернуться", - написал О.Слободян на странице в Фейсбуке в четверг.

Как сообщалось, 13 февраля около 18.00 в международном аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Франкфурта, в отношении епископа Гедеона пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов и изъяли его украинский заграничный паспорт, поскольку у него гражданство нескольких стран.

В ходе собеседования оказалось, что задержанный "занимается антиукраинской пропагандой и является активным адептом "русского мира".

На странице епископа Гедеона в Фейсбуке выложена фотокопия протокола изъятия (задержания) документа, в котором указано, что пограничники выявили у него паспорт для выезда за границу, который числится как утерянный. В частности, в протоколе содержится информация о том, что этот документ на имя Юрия Харона, по данным управления Государственной миграционной службы в Волынской области, внесен в учет среди утерянных, украденных, объявленных недействительными паспортных документов и подлежит изъятию.