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08:31 14.02.2019

В четырех областях Украины обесточенными остаются 84 населенных пункта

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В четырех областях Украины обесточенными остаются 84 населенных пункта

В результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП из-за осложнения погодных условий (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) обесточенными остаются 84 населенных пункта в 4 областях, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"14 февраля из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 84 населенных пункта в четырех областях, а именно: Черкасская - 10 н.п., Киевская - 3 н.п., Черниговская - 36 н.п., Сумская - 35 н.п.", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Вместе с тем отмечается, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

"Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора задействованы 1 тыс. 60 чел. и 314 ед. техники", – уточнили в ГСЧС.

Теги: #непогода #гсчс #украина
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