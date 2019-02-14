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07:41 14.02.2019

Экс-мэр Нью-Йорка потратит $500 млн на предвыборную борьбу с Трампом

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Экс-мэр Нью-Йорка потратит $500 млн на предвыборную борьбу с Трампом

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг готов потратить не менее $500 млн из собственных средств, чтобы не допустить избрание президента США Дональда Трампа на второй срок на выборах в 2020 году, сообщает Politico.

Издание отмечает, что М.Блумберг пока не объявил о своем участии в демократических праймериз. Если он примет такое решение, то анонсированные средства пойдут на его кампанию во время первичных выборов 2020 года.

Подчеркивается, что это на $175 млн больше средств, потраченных на всю предвыборную кампанию Д.Трампа в 2016 году.

В случае, если М.Блумберг откажется от борьбы за президентство, $500 млн будут потрачены на проведение беспрецедентной информационной кампании в поддержку кандидата от Демократической партии.

"Этого хватит нам на несколько первых месяцев. Майк потратил $100 млн на свои прошлые выборы в Нью-Йорке. И вы можете посчитать... Нью-Йорк - это 3% всего населения страны", - отметил в беседе с изданием Кевин Шики, главный советник бывшего мэра Нью-Йорка.

Теги: #сша #блумберг #выборы #расходы
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