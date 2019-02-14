События

07:17 14.02.2019

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий получил ранения

2 мин читать
Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий получил ранения

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, сообщает пресс-цент штаба операции Объединенных сил.

"13 февраля российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения… Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – говорится в сводке, опубликованной на странице штаба ООС в Фейсбук в четверг утром.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики семь раз обстреляли позиции ООС: дважды - из минометов калибра 120-мм, и третий обстрел - с применением станковой противотанкового гранатомета - в районе Водяного; из минометов калибра 120-мм - вблизи Лебединского; дважды - из противотанковых ракетных комплексов, станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе Павлополя; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" НВФ трижды обстреляли украинских военных: из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе Крымского; из крупнокалиберных пулеметов - позиции ООС вблизи Новолуганского; из вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета - в районе Травневого.

"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", – отмечено в сообщении.

По данным украинской разведки, 13 февраля двое боевиков уничтожено и двое ранены.

"С начала текущих суток враг огонь не открывал", – добавили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:31 14.02.2019
В четырех областях Украины обесточенными остаются 84 населенных пункта

В четырех областях Украины обесточенными остаются 84 населенных пункта

08:22 14.02.2019
Киев предложил НАТО создать отдельный пакет помощи ВМС Украины

Киев предложил НАТО создать отдельный пакет помощи ВМС Украины

08:08 14.02.2019
На немецких фанатов ФК "Айнтрахт" в Киеве напали неизвестные, пострадало 5 человек

На немецких фанатов ФК "Айнтрахт" в Киеве напали неизвестные, пострадало 5 человек

07:57 14.02.2019
Суд по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове перенесли на 20 февраля

Суд по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове перенесли на 20 февраля

07:00 14.02.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Общественно-политические настроения населения Украины: январь-февраль 2019"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Общественно-политические настроения населения Украины: январь-февраль 2019"

06:32 14.02.2019
В Одесской области разоблачена деятельность подпольного промышленного комплекса по обработке янтаря

В Одесской области разоблачена деятельность подпольного промышленного комплекса по обработке янтаря

04:26 14.02.2019
При попытке попасть в Польшу без страховки два человека напали на пограничника, оба задержаны

При попытке попасть в Польшу без страховки два человека напали на пограничника, оба задержаны

03:22 14.02.2019
В Харькове ликвидировали Интернет-магазин, торговавший наркотиками через "закладки"

В Харькове ликвидировали Интернет-магазин, торговавший наркотиками через "закладки"

02:23 14.02.2019
Проезд во всех видах муниципального транспорта Киева можно оплатить е-билетом

Проезд во всех видах муниципального транспорта Киева можно оплатить е-билетом

00:57 14.02.2019
Харьковская полиция задержала нетрезвого водителя, который совершил два ДТП и скрылся с места происшествия

Харьковская полиция задержала нетрезвого водителя, который совершил два ДТП и скрылся с места происшествия

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАТО не будет размещать новые ракеты с ядерными боеголовками наземного базирования в Европе – Столтенберг

В ООН создан Объединенный фонд гумпомощи с потребностью в $162 млн в защиту жителей Донбасса

ЕС и США близки к согласованию санкций против РФ за захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе

Автоматический обмен информацией госреестров существенно снизит число злоупотреблений

Украинские дипломаты направили в МИД Италии ноту протеста из-за открытия в Вероне т.н. "представительства ДНР"

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-мэр Нью-Йорка потратит $500 млн на предвыборную борьбу с Трампом

Министр обороны Грузии обсудил с генсеком НАТО вопросы обеспечения безопасности в регионе Черного моря и совместные учения

Сенаторы США призывают снижать зависимости членов НАТО от российского военного оборудования

НАСА официально объявило о потере марсохода Opportunity

Судебное заседание об избрании меры пресечения Мангеру перенесено на утро четверга

Пожар на рынке "Левобережный" в Киеве ликвидирован

Сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против РФ

Россияне не могут наблюдать за украинскими выборами до тех пор, пока РФ не отдаст нам Крым и Донбасс, освободит заложников и военнопленных – И.Геращенко

Судья Васалатий, входивший в коллегию по делу о госизмене Януковича, отстранен на полгода – ВСП

Епископа Гедеона из УПЦ (МП) не пустили в Украину из-за проблем с документами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА