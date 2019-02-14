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06:32 14.02.2019

В Одесской области разоблачена деятельность подпольного промышленного комплекса по обработке янтаря

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В Одесской области разоблачена деятельность подпольного промышленного комплекса по обработке янтаря

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность подпольного промышленного комплекса по обработке янтаря, незаконно добытого в Житомирской и Ровенской областях, сообщили в пресс-центре спецслужбы.

"Оперативники Управления СБУ в Житомирской области установили, что нелегальное производство организовал в одном из населенных пунктов Одесской области уроженец страны Восточной Азии, ныне - гражданин Украины. В специальном комплексе делец устроил складские помещения, цех со спецоборудованием для огранки янтаря-сырца и построил мини-общежитие для работников", – говорится в сообщении на сайте ведомства в среду.

По информации СБУ, организатор незаконного бизнеса использовал труд выходцев из Средней Азии, проживающих на территории Украины. Отмечено, что на нелегальном производстве одновременно могло работать более полусотни рабочих.

Готовый товар с "солнечного камня" делец переправлял контрабандой через свои связи в одну из стран Азии.

"В рамках начатого уголовного производства при санкционированных обысках в производственном комплексе сотрудники Управлений СБУ в Житомирской и Одесской областях обнаружили оборудование для огранки камня, обработанные камни и почти 15 кг уже готовых ювелирных изделий из янтаря, "черную бухгалтерию" и большую сумму наличности", - подчеркнули в СБУ.

Из складских помещений правоохранители изъяли почти 6 тонн янтаря-сырца, расфасованного на фракции и отобранного для огранки, а также более полутонны обработанного камня.

Стоимость изъятого "солнечного камня" и изделий из него будет определена после проведения надлежащих геммологических экспертиз.

Продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ч.3 ст.28 и ч.4 ст.240 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору и нарушение правил охраны или использования недр общеопасным способом) УК Украины.

Теги: #янтарь #сбу #украина #переработка
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