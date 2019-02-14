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05:24 14.02.2019

Министр обороны Грузии обсудил с генсеком НАТО вопросы обеспечения безопасности в регионе Черного моря и совместные учения

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Министр обороны Грузии обсудил с генсеком НАТО вопросы обеспечения безопасности в регионе Черного моря и совместные учения

Министр обороны Грузии Леван Изория встретился в среду в Брюсселе генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и его заместителем Роуз Геттемюллер.

Как сообщил он грузинским журналистам, на этих встречах особое внимание было уделено вопросам, касающимся обеспечения безопасности в регионе Черного моря и сотрудничества в этом направлении, включая активизацию совместных военных учений.

По данным пресс-службы Минобороны Грузии, Л.Изория и Й.Столтенберг, в частности, обсудили предстоящие в марте совместные военные учения "NATO-GEO exercise 2019", в рамках которых планируется визит генсека НАТО в Грузию.

Кроме того, по словам Л.Изория, состоялась его встреча с постпредом США в НАТО Кэй Бейли Хатчинсон, которая заявила, что дорога для вступления в Североатлантический альянс для Грузии открыта. Она также выразила уверенность в том, что Грузия обязательно станет членом НАТО.

Как сказал Л.Изория, подобные заявления обнадеживают и дают основания надеяться, что после вступления в НАТО Черногории и Северной Македонии настанет очередь и Грузии.

Л.Изория находится в Брюсселе в рамках встречи глав оборонных ведомств стран-членов НАТО.

В ходе визита он встретился также Л.Изория с румынским, болгарским, литовским и турецким коллегами.

Теги: #генсек #грузия #минобороны #нато
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