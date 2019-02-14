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03:22 14.02.2019

В Харькове ликвидировали Интернет-магазин, торговавший наркотиками через "закладки"

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В Харькове ликвидировали Интернет-магазин, торговавший наркотиками через "закладки"

Прокуратура Харьковской области совместно со следственным управлением Главного управление Нацполиции в области разоблачила Интернет-магазин, торговавший наркотическими средствами через "закладки".

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, правоохранители установили, что к деятельности Интернет-магазина были причастны 7 жителей Харькова и области. Самому старшему из них 35 лет, самому младшему - 24 года. "Пятерым участникам незаконного бизнеса объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные повторно по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Еще одно подозрение планируется вручить в ближайшее время. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители устанавливают местонахождение еще седьмого участника группы.

По данным предварительного следствия, подозреваемые в течение длительного времени занимались приобретением, перевозкой, хранением и сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Для этого они создали Интернет-сайт, с помощью которого подыскивали потенциальных покупателей. За "товар" клиенты рассчитывались заранее, используя электронный кошелек. Сделав предоплату, заказчики получали информацию о месте, где они смогут забрать "закладку" с наркотиками.

В ходе следствия было проведено 6 оперативных закупок, а также установлены адреса и места "тайников" наркотических средств и психотропов. Во время санкционированных судом обысков по местам проживания фигурантов уголовного производства обнаружены и изъяты наркотики и психотропные средства (героин, амфетамин, "соли", каннабис), приспособления для их употребления, весы, упаковочные материалы, банковские карты, денежные средства, а также системный блок, на котором специалисты киберполиции обнаружили фотоматериалы с изображением мест хранения наркотиков.

Теги: #украина #полиция #харьков #наркотики
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