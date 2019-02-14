События

02:57 14.02.2019

Сенаторы США призывают снижать зависимости членов НАТО от российского военного оборудования

1 мин читать
Сенаторы США призывают снижать зависимости членов НАТО от российского военного оборудования

Группа сенаторов от демократической и республиканской партий США предложила добиваться снижения зависимости ряда членов НАТО от поставок российского военного оборудования.

В заявлении, распространенном сенатским комитетом по международным делам, отмечается, что законопроект призывает, чтобы США принимали меры, которые бы облегчили передачу вооружения странам НАТО, чтобы "снизить их зависимость от поставок российского военного оборудования".

Также документ предусматривает изменение механизма выхода США из НАТО. Так, согласно предложению сенаторов, для того, чтобы выйти из альянса президенту США нужно будет получить поддержку двух третей сенаторов.

Кроме того, сенаторы считают нужным создать в США специализированный центр по борьбе с так называемыми "гибридными" угрозами. "Этот центр должен помочь нам противостоять распространяемой Россией дезинформацией и другим новым угрозам, исходящим от РФ", - говорится в заявлении. В нем также указывается на необходимость создать при госдепе специализированного подразделения по кибербезопасности и другим проблемам, связанным с интернетом. В сенате призывают принять специальный закон, упрощающий борьбу против нелегальной деятельности в интернете. Наконец, они считают нужным принять закон, который бы позволил Минюсту США на федеральном уровне предъявлять обвинения за хакерские атаки, нацеленные на то, чтобы повлиять на ход выборов в США.

Теги: #сша #сенат #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:29 14.02.2019
НАСА официально объявило о потере марсохода Opportunity

НАСА официально объявило о потере марсохода Opportunity

22:37 13.02.2019
Сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против РФ

Сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против РФ

17:44 13.02.2019
НАТО не будет размещать новые ракеты с ядерными боеголовками наземного базирования в Европе – Столтенберг

НАТО не будет размещать новые ракеты с ядерными боеголовками наземного базирования в Европе – Столтенберг

15:25 13.02.2019
В Украине может открыться офис подразделения противодействия наркопреступности США

В Украине может открыться офис подразделения противодействия наркопреступности США

15:17 13.02.2019
Богомолец: США готовы помогать нам даже больше, чем мы себе представляем

Богомолец: США готовы помогать нам даже больше, чем мы себе представляем

14:20 13.02.2019
Госдолг США впервые превысил $22 трлн

Госдолг США впервые превысил $22 трлн

10:49 13.02.2019
Полторак посетит штаб-квартиру НАТО 13-14 февраля

Полторак посетит штаб-квартиру НАТО 13-14 февраля

10:17 13.02.2019
Пауэлл и главы двух ФРБ выразили уверенность в устойчивости роста экономики США

Пауэлл и главы двух ФРБ выразили уверенность в устойчивости роста экономики США

09:36 13.02.2019
Представители МВД Украины, Госдепа, 16 послов и ведущие эксперты сформулировали основные парадигмы "Механизма малых шагов" деоккупации Донбасса – Аваков

Представители МВД Украины, Госдепа, 16 послов и ведущие эксперты сформулировали основные парадигмы "Механизма малых шагов" деоккупации Донбасса – Аваков

08:21 13.02.2019
Глава Минобороны Грузии обсудит с руководством НАТО ситуацию в регионе Черного моря, подготовку к учениям

Глава Минобороны Грузии обсудит с руководством НАТО ситуацию в регионе Черного моря, подготовку к учениям

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАТО не будет размещать новые ракеты с ядерными боеголовками наземного базирования в Европе – Столтенберг

В ООН создан Объединенный фонд гумпомощи с потребностью в $162 млн в защиту жителей Донбасса

ЕС и США близки к согласованию санкций против РФ за захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе

Автоматический обмен информацией госреестров существенно снизит число злоупотреблений

Украинские дипломаты направили в МИД Италии ноту протеста из-за открытия в Вероне т.н. "представительства ДНР"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харькове ликвидировали Интернет-магазин, торговавший наркотиками через "закладки"

Проезд во всех видах муниципального транспорта Киева можно оплатить е-билетом

Харьковская полиция задержала нетрезвого водителя, который совершил два ДТП и скрылся с места происшествия

Судебное заседание об избрании меры пресечения Мангеру перенесено на утро четверга

Пожар на рынке "Левобережный" в Киеве ликвидирован

Россияне не могут наблюдать за украинскими выборами до тех пор, пока РФ не отдаст нам Крым и Донбасс, освободит заложников и военнопленных – И.Геращенко

Судья Васалатий, входивший в коллегию по делу о госизмене Януковича, отстранен на полгода – ВСП

Епископа Гедеона из УПЦ (МП) не пустили в Украину из-за проблем с документами

Украина настаивает на синхронном доступе врачей к Грибу и Вышинскому - омбудсмен

Два человека задержаны на взятке за решения кадрового вопроса в структуре Минагропрода - ГБР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА