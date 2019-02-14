Сенаторы США призывают снижать зависимости членов НАТО от российского военного оборудования

Группа сенаторов от демократической и республиканской партий США предложила добиваться снижения зависимости ряда членов НАТО от поставок российского военного оборудования.

В заявлении, распространенном сенатским комитетом по международным делам, отмечается, что законопроект призывает, чтобы США принимали меры, которые бы облегчили передачу вооружения странам НАТО, чтобы "снизить их зависимость от поставок российского военного оборудования".

Также документ предусматривает изменение механизма выхода США из НАТО. Так, согласно предложению сенаторов, для того, чтобы выйти из альянса президенту США нужно будет получить поддержку двух третей сенаторов.

Кроме того, сенаторы считают нужным создать в США специализированный центр по борьбе с так называемыми "гибридными" угрозами. "Этот центр должен помочь нам противостоять распространяемой Россией дезинформацией и другим новым угрозам, исходящим от РФ", - говорится в заявлении. В нем также указывается на необходимость создать при госдепе специализированного подразделения по кибербезопасности и другим проблемам, связанным с интернетом. В сенате призывают принять специальный закон, упрощающий борьбу против нелегальной деятельности в интернете. Наконец, они считают нужным принять закон, который бы позволил Минюсту США на федеральном уровне предъявлять обвинения за хакерские атаки, нацеленные на то, чтобы повлиять на ход выборов в США.