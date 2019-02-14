Харьковская полиция задержала нетрезвого водителя, который совершил два ДТП и скрылся с места происшествия

В Харькове полиция задержала 36-летнего водителя автомобиля Skoda, который с разницей в несколько минут совершил два ДТП и скрылся с места происшествия.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, по предварительным данным сначала на перекрестке улиц Героев Труда и Сидора Ковпака водитель столкнулся с автомобилем Mitsubishi и, уехав с места происшествия, вскоре столкнулся с автомобилями Subaru и ВАЗ-11193 и также скрылся с места совершения ДТП.

"В результате аварии травмы головы получил 27-летний водитель автомобиля Subaru. В ходе отработки территории района на ул.Гвардейцев Широнинцев патрульные полицейские обнаружили разыскиваемый автомобиль, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

В отношении задержанного патрульные полицейские составили три административных протокола.

Информация о ДТП зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.