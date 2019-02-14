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00:13 14.02.2019

Судебное заседание об избрании меры пресечения Мангеру перенесено на утро четверга

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Судебное заседание об избрании меры пресечения Мангеру перенесено на утро четверга

Судебное заседание в Шевченковском районном суде Киева об избрании меры пресечения подозреваемому в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру перенесено на 10.30 четверга, сообщил адвокат Маси Найем.

"Судебное заседание, на котором решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому Мангеру В. Перерыв в судебном заседании до 14 февраля до 10:30", – написал он на своей странице в Фейсбук в ночь на четверг.

М.Найем также отметил, что в отводе прокуроров отказано.

"Об отводе прокурора Калита В. А. В удовлетворении отвода отказано", – написал он.

Теги: #перенос #мангер #украина #суд #заседание
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