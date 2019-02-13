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23:38 13.02.2019

Пожар на рынке "Левобережный" в Киеве ликвидирован

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Пожар на рынке "Левобережный" в Киеве ликвидирован

Вечером в среду спасатели ликвидировали пожар на площади 100 кв. м на рынке "Левобережный" в Днепровском районе Киева.

Как сообщает Главное управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г.Киеве, пожар на площади 100 кв. м в 21:04 был локализирован, а в 21:23 - ликвидирован.

По информации ведомства на странице в Фейсбук, сообщение о пожаре на рынке "Левобережный" поступило в 20:33 в среду. Горели 2 киоска на площади 100 кв. м. Существовала угроза распространения огня на соседние киоски.

На месте происшествия было задействовано 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава подразделений ГУ ГСЧС.

"К счастью никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается", – добавили в ведомстве.

Теги: #киев #рынок #украина #пожар
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