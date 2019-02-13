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22:07 13.02.2019

Россияне не могут наблюдать за украинскими выборами до тех пор, пока РФ не отдаст нам Крым и Донбасс, освободит заложников и военнопленных – И.Геращенко

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Россияне не могут наблюдать за украинскими выборами до тех пор, пока РФ не отдаст нам Крым и Донбасс, освободит заложников и военнопленных – И.Геращенко

Отказ от российских наблюдателей в составе наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на президентских выборах является защитой национальных интересов Украины, заявляет первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Это наше суверенное право – защищать Украину от представителей страны – агрессора, от тех, кто поддерживает войну на Донбассе и кражу Крыма, кто врет, что "нас там нет". Россияне не могут наблюдать за украинскими выборами до тех пор, пока РФ не отдаст нам Крым и Донбасс, не освободит наших заложников и военнопленных, не заберет свое оружие и технику и не уйдет", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook в среду вечером.

По ее словам никаких российских наблюдателей на президентских и парламентских выборах в каких-либо международных миссиях в Украине не будет.

"Когда ЕС, США или Великобритания отказывают кому-либо в визе, визовые центры не дают никаких объяснений. Каждая страна руководствуется исключительно своими национальными интересами, решая, кого пускать, а кого нет на свою территорию", – подчеркнула первый вице-спикер.

Кроме того И.Геращенко выразила беспокойство наличием в официальном отчете БДИПЧ ОБСЕ по мониторингу президентских и думских выборов в РФ отсутствия информации о фальсификации выборов в Крыму.

"И когда-то ОБСЕ будет стыдно за эти двойные стандарты. А Украина сегодня помогает ООН, СЕ, ОБСЕ и другим международным организациям не бояться и не забывать о своих принципах и уставах", – написала политик.

Также она отметила, что для остальных международных наблюдателей Украина открыта.

"Россияне, кстати, остаются в СММ ОБСЕ. Но я лично и все наши дипломаты приложили все усилия, чтобы их процент там значительно уменьшился", – добавила И.Геращенко.

Как сообщалось, 7 февраля Верховная Рада приняла закон, которым запретила гражданам Российской Федерации и лицам, предложенным российской стороной, быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах в Украине.

Согласно документу, официальным наблюдателем от иностранных государств и международных организаций не может быть гражданин (подданный) государства, которое признано Верховной Радом государством-агрессором или государством-оккупантом. Кроме того, наблюдателем не сможет быть лицо, предложенное государством-агрессором или государством-оккупантом.

Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта.

Теги: #наблюдатели #россия #украина #выборы
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