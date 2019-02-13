Судья Васалатий, входивший в коллегию по делу о госизмене Януковича, отстранен на полгода – ВСП

Высший совет правосудия (ВСП) принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Оболонского районного суда города Киева Константина Васалатия в виде отстранения от осуществления правосудия сроком на полгода, сообщается на официальном сайте ВСП.

"Вторая дисциплинарная палата ВСП приняла решение привлечь... Васалатия Константина Анатолиевича к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления о временном, сроком на шесть месяцев, отстранения от осуществления правосудия", - говорится в сообщении.

Взыскание предусматривает лишение права на получение доплат к должностному окладу судьи и "обязательное направление судьи в Национальную школу судей Украины для прохождения курса повышения квалификации относительно судейской этики и применения гражданского процессуального законодательства и дальнейшее квалификационное оценивание для подтверждения способности судьи осуществлять правосудие в соответствующем суде".

Соответствующее решение было принято на заседании второй дисциплинарной палаты ВСП в среду, 13 февраля.

Как сообщалось, К.Васалатий входил в состав коллегии судей Оболонского райсуда Киева, которые рассматривали уголовное производство по обвинению экс-президента Украины (2010-14) Виктора Януковича в государственной измене. Он вошел в состав коллегии весной 2017 года после изменения ее состава.

2 августа 2017 года В.Янукович подал в Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро заявления о привлечении судей Оболонского районного суда Киева, входивших в коллегию, рассматривавших дело о его госизмене, включая и К.Васалатия, к уголовной ответственности за вынесение заведомо неправосудных решений согласно статьям 374 и 375 Уголовного кодекса Украины.

При этом, как сообщили в управлении информации и обеспечения коммуникационной деятельности секретариата ВСП на запрос агентства "Интерфакс-Украина", в отношении К.Васалатия в течение 2009-2015 годов поступали жалобы и обращения граждан, связанные с рассмотрением гражданских дел. Из них одна была направлена в Совет судей Украины, а шесть (в соответствии с действующим на то время законодательством) – в Высшую квалификационную комиссию судей. В остальных жалобах отсутствовали основания для привлечения судьи к ответственности.