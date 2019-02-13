Епископа Гедеона из УПЦ (МП) не пустили в Украину из-за проблем с документами

Архиерея Украинской православной церкви (Московского патриархата) епископа Макаровского Гедеона (в миру - Юрий Харон) в среду по возвращению из-за границы не пропустили в Украину в международном аэропорту "Борисполь" из-за проблем с документами.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" факт непропуска епископа УПЦ (МП) Гедеона в Украину в аэропорту "Борисполь".

Говоря о причинах такого решения, О.Слободян отметил: "У него гражданство нескольких стран. Пограничники изъяли украинский паспорт".

При этом он уточнил, что далее с этим гражданином общаются другие правоохранительные органы.

На странице епископа Гедеона в Фейсбуке выложена фотокопия протокола изъятия (задержания) документа, в котором указано, что пограничники выявили у него паспорт для выезда за границу, который числится как утерянный. В частности, в протоколе содержится информация о том, что этот документ на имя Юрия Харона, по данным управления Государственной миграционной службы в Волынской области, внесен в учет среди утерянных, украденных, объявленных недействительными паспортных документов и подлежит изъятию.

В протоколе также указано, что епископ Гедеон прибыл рейсом "Франкфурт – Киев".

По словам секретаря епископа протодиакона Антония, вопросом владыки занимается Служба безопасности Украины.