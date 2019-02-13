Кабмин Украины обеспечил непрерывность работы Минздрава – распоряжение

Кабинет министров Украины принял решение, обеспечивающее непрерывность работы Министерства здравоохранения Украины.

"С целью обеспечения непрерывности работы Министерства здравоохранения Украины первому заместителю министра здравоохранения Украины Супрун Уляне временно, до назначения министра здравоохранения Украины в установленном законом порядке, обеспечить исполнение обязанностей министра здравоохранения Украины, кроме исключительных полномочий министра как члена Кабинета министров Украины, определенных постановлением Кабинета министров Украины от 17 июля 2003 года №1096 "О порядке исполнения обязанностей министра в случае его временного отсутствия", - говорится в распоряжением №57-р от 13 февраля.

Ранее Кабмин решил обратиться с жалобой в Высший совет правосудия (ВСП) относительно судьи Окружного административного суда Киева Сергея Каракашьяна, который вынес решение о запрете У.Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

Как сообщалось, во исполнение иска народного депутата от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Игоря Мосийчука Окружной админсуд Киева 5 февраля запретил У.Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Сам иск будет рассмотрен 15 февраля.

В Окружном админсуде Киева пояснили, что приняли решения о запрете У.Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения в связи с двойным гражданством и превышением ею допустимого срока пребывания в статусе и.о. В то же время У.Супрун не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ей как заместителю министра.

Окружной админсуд Киева рассмотрел ходатайство Минюста об отмене запрета У.Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, но еще не вынес решения по ходатайству.

Судья-спикер суда Богдан Санин 13 февраля сообщил, что Окружной админсуд Киева ограничил только две функции У.Супрун как руководителя Минздрава: возможность участвовать в заседаниях Кабмина и возможность определять стратегические планы.