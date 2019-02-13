В 2019 году в состав ВМС поступит три боевых катера "Гюрза-М" и "Нептун"

Один малый бронированный артиллерийский катер и два десантных катера будут приняты в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в течение текущего 2019 года, заявляет заместитель начальника главного управления оборонного планирования Генерального штаба ВСУ Вячеслав Демьяненко.

"В состав Военно-морских сил приняты шесть малых бронированных артиллерийских катеров, в текущем году запланировано принятие еще одного такого катера и двух десантных катеров", - рассказал В.Демьяненко на брифинге "Итоги реформирования ВСУ" в среду в Киеве.

При этом он не уточнил названия катеров, но речь идет о малых бронированных артиллерийских катерах проекта 58155 "Гюрза-М" и больших десантно-штурмовых катерах проекта 58503 "Кентавр-ЛК", заложенных в начале февраля на заводе "Кузня на Рыбальском" в рамках реализации "Стратегии ВМС ВСУ – 2035".

По словам В.Демьяненко, продолжается разработка технического проекта ракетного катера типа "Лань", который будет оснащен ракетным комплексом "Нептун". "США передали в ВМС ВСУ два патрульных катера типа Island в рамках международной помощи в военной сфере. Продолжаются мероприятия по формированию комплекта войск ВМС на постоянной основе для выполнения задач на побережье и в акватории Азовского моря", - рассказал представитель Генштаба.

Также, по его словам, вдвое наращен потенциал артиллерийских подразделений, улучшилось состояние обеспечения вооружением, военной и специальной техникой.

"На вооружение принято 16 образцов и допущено к эксплуатации 32 образца, поставлено в войска около 8 тысяч единиц нового или модернизированного вооружения и военной техники, а также около 500 тысяч единиц боеприпасов. Восстановлена исправность около 6 тыс единиц вооружения и военной техники. В рамках технической помощи от США в войска поставлено пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы и 2 тыс 500 приборов ночного видения. На предприятиях оборонно-промышленного комплекса осваивается производство ракет и боеприпасов, в первую очередь тех, которые для нас в настоящее время важны", - рассказал В.Демьяненко.

Как сообщалось, на ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (Киев) 8 февраля состоялась закладка очередных двух боевых катеров для ВМС ВСУ в рамках реализации "Стратегии ВМС ВС Украины – 2035". По словам представителей судостроительного завода, строительство заложенных в пятницу катеров предварительно продлится около четырех месяцев.

По словам командующего украинскими ВМС Игоря Воронченко, в рамках реализации программы это закладка уже 8-го корпуса МБАК "Гюрза-М" и 3-го корпуса БДШК "Кентавр-ЛК", которые хорошо зарекомендовали себя и в море, и на реках. Всего в рамках программы развития ВМС намечено дальнейшее строительство до 20 бронекатеров "Гюрза-М" и около 8 катеров "Кентавр".

МБАК "Гюрза-М" - полностью бронирован, имеет на вооружении пушку, пулемет и ракетные комплексы. Предназначен для несения боевой вахты в прибрежной морской полосе, патрулирования, охраны водных рубежей, борьбы с малоразмерными судами противника, защиты береговых стационарных и плавучих объектов и сооружений, содействия десантным и пограничным группам, обеспечения безопасности мореплавания. Водоизмещение "Гюрза-М" - 51,1 тонны, крейсерская скорость - 25 узлов, экипаж – 5 человек, дальность автономного плавания – 900 миль.

БДШК "Кентавр" (проект 58181) разработан предприятием "Исследовательско-проектный центр кораблестроения" (Николаев). Является дальнейшим развитием линейки бронированных катеров "Гюрза" и "Гюрза-М", по сравнению с которыми обладает расширенным функционалом для выполнения специальных задач.