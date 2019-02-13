Полиция открыла дело по факту взрыва в канализационном люке в центре Львова

Во Львове вечером 12 февраля произошел взрыв в канализационном люке, в результате которого повреждены объекты недвижимости. Полиция открыла уголовное производство.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области, данные о взрыве в канализационном люке на улице Ивана Франко поступили в Галицкий отдел полиции 12 февраля после 20.00.

Прибывшие на место правоохранители установили, что в результате взрыва повреждены витрина аптеки, окна в двух квартирах, накрытие банкомата, фонарь и брусчатка.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Устанавливаются обстоятельства происшествия и причины взрыва, назначены экспертизы.