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19:34 13.02.2019

Полиция открыла дело по факту взрыва в канализационном люке в центре Львова

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Полиция открыла дело по факту взрыва в канализационном люке в центре Львова

Во Львове вечером 12 февраля произошел взрыв в канализационном люке, в результате которого повреждены объекты недвижимости. Полиция открыла уголовное производство.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области, данные о взрыве в канализационном люке на улице Ивана Франко поступили в Галицкий отдел полиции 12 февраля после 20.00.

Прибывшие на место правоохранители установили, что в результате взрыва повреждены витрина аптеки, окна в двух квартирах, накрытие банкомата, фонарь и брусчатка.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Устанавливаются обстоятельства происшествия и причины взрыва, назначены экспертизы.

Теги: #взрыв #полиция_львов
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