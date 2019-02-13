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19:31 13.02.2019

Премьер Испании в пятницу объявит дату парламентских выборов – СМИ

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Премьер Испании в пятницу объявит дату парламентских выборов – СМИ

Глава правительства Испании Педро Санчес намерен в ближайшую пятницу объявить о дате досрочных парламентских выборов, сообщает в среду газета Pais.

По ее информации, о своем решении премьер сообщит по итогам заседания кабинета министров.

Испанские СМИ считают, что наиболее вероятная дата выборов - 28 апреля.

О том, что досрочные выборы стали практически неизбежными, стало ясно, когда ранее в среду парламент Испании отказался одобрить бюджетный план на 2019 год, предложенный правительством.

191 из 350 депутатов испанского парламента проголосовали против плана, предусматривающего расходы бюджета в размере 473 млрд евро в текущем году, сообщает агентство Bloomberg.

Социалистическая рабочая партия испанского премьера, в частности, не получила поддержки каталонских партий, на которую рассчитывала ранее. Переговоры с представителями Каталонии в испанском парламенте провалились перед стартовавшим ранее на этой неделе судом по делу 12 лидеров каталонского движения за независимость, которые обвиняются в подготовке и проведении нелегитимного референдума об отделении от Испании и одностороннем провозглашении независимости в 2017 году.

Теги: #испания #дата #выборы
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