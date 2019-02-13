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19:15 13.02.2019

Суд арестовал ряд активов группы "Приват" в рамках уголовного производства о выводе кредитов рефинансирования из ПриватБанка

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Суд арестовал ряд активов группы "Приват" в рамках уголовного производства о выводе кредитов рефинансирования из ПриватБанка

Печерский районный суд Киева 5 февраля наложил арест и запретил распоряжаться и отчуждать имущество ряда структур группы "Приват", в том числе Орджоникидзевского (сейчас Покровский) и Марганецкого горно-обогатительного комбинатов (ПГОК и МГОК, оба - Днепропетровская обл.), Никопольского завода ферросплавов (НЗФ) и "Днипроазота".

Соответствующее постановление обнародовано в Едином реестре судебных решений.

Решение принято по ходатайству прокурора в рамках уголовного производства по факту завладения бывшими служебными лицами ПриваБанка государственными средствами, предоставленными финучреждению как рефинансирование на сумму более 19,7 млрд грн, а также выдачи средств с нарушением законодательства лицам с признаками фиктивности.

В решении уточняется, что в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица ПриватБанка в течение 2014 года выдали кредиты 42 субъектам хозяйствования, подконтрольным группе "Приват", под залог имущественных прав на товар в сумме от $18 до $73 млн. Эти лица в свою очередь заключили соглашения с нерезидентами: "Teamtrend limited", "Trade point agro limited", "Collyer limited" , "Rossyan investing corp", "Zao Ukrtransitservice ltd" и "Milbert ventures i nc." о якобы получении товаров, осуществив при этом 100% предоплату. Однако поставка товаров до сих пор не состоялась. Денежные средства в сроки, предусмотренные договорами, не возвращены. Имущественные права на неполученный товар, которыми располагает ПриватБанк, не обеспечили погашение кредитов и возврата средств.

Учитывая представленные доказательства, а также правовое обоснование, суд принял решение удовлетворить ходатайство.

Помимо указанных активов, арест наложен и на ряд других объектов, в том числе Морской перезагрузочно-складской комплекс в Одесской обл., земельные участки в Ивано-Франковской обл., ряд квартир в ЖК "Амфитеатр" в Днепре, самолет Boeing 767-300 и другие.

Подозреваемые, их защитники, прочие собственники или владельцы имущества, которые не присутствовали при рассмотрении дела, вправе подать ходатайство о снятии ареста в Киевский апелляционный суд в течение пяти дней со дня обнародования решения Печерского райсуда (6 февраля 2019 года).

Как сообщалось, правительство Украины по предложению Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

В июне 2018 года Нацбанк подал судебную претензию в Швейцарии к И.Коломойскому относительно невыполнения им обязательств по предоставленным в 2016 году личным поручительствам по кредитам рефинансирования, выданным ПриватБанку в период между 2008 и 2015 годами. Поскольку все попытки НБУ урегулировать вопрос погашения И.Коломойским задолженности по кредитам рефинансирования в досудебном порядке оказались безуспешными, центробанк 18 декабря 2018 года подал в первую инстанцию суда Республики и кантона Женевы иск против И.Коломойского на общую сумму 6,64 млрд грн.

Никопольский завод ферросплавов контролируют группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе - Днепр).

Теги: #приватбанк #суд #коломойский
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