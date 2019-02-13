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18:29 13.02.2019

Дело чиновника Киевской ОГА о хищении средств ЕС для переселенцев передано в суд - НАБУ

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Дело чиновника Киевской ОГА о хищении средств ЕС для переселенцев передано в суд - НАБУ

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту хищения средств, выделенных для внутренне перемещенных лиц, со стороны должностного лица Киевской областной государственной администрации (ОГА), завершено, обвинительный акт направлен в суд.

"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту хищения средств, выделенных для внутренне перемещенных лиц. 11 февраля 2019 года обвинительный акт в отношении начальника Службы по делам детей и семьи Киевской областной государственной администрации направлен в Печерский районный суд Киева", - сообщила пресс-служба НАБУ в среду.

Следствие установило, что этот чиновник вместо того, чтобы направить средства, выделенные Европейским Союзом на обустройство социального жилья для внутренне перемещенных лиц, направил их на модернизацию частной недвижимости.

Уголовное производство расследовалось по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины детективами НАБУ с января 2018 года, после передачи дела из Бориспольской местной прокуратуры по подследственности.

В ходе досудебного расследования детективы инициировали проведение инвентаризации активов Службы по делам детей и семьи Киевской ОГА и предприняли меры обеспечения, что позволило реально возместить ущерб на общую сумму более 7 млн грн путем возврата имущества в коммунальную / государственную собственность.

19 декабря 2018 года должностному лицу Киевской ОГА и его защитникам открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

Теги: #ес #переселенцы #набу #хищение #киевская_область #ога
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