События

18:22 13.02.2019

Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС

1 мин читать
Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования в среду с полуночи шесть раз обстреляли позиции объединенных сил, один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил (ООС).

"На протяжении суток, в период с 00.00 до 18.00, противник обстрелял позиции наших войск шесть раз, один из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. (…) Вследствие обстрелов один военнослужащий объединенных сил получил ранения", - говорится в сводке штаба на странице в Фейсбуке в среду вечером.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции украинских защитников: из минометов калибра 120 мм - в районе н.п. Водяное; дважды - из противотанковых ракетных комплексов, станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе поселка Крымское и из крупнокалиберных пулеметов - позиции вблизи населенного пункта Новолуганское.

"Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркивается в сообщении.

Теги: #оос #боевики #россия #украина #рф #обстрелы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:44 13.02.2019
Украина настаивает на синхронном доступе врачей к Грибу и Вышинскому - омбудсмен

Украина настаивает на синхронном доступе врачей к Грибу и Вышинскому - омбудсмен

18:59 13.02.2019
Сайдик пообещал помочь с передачей писем украинским заложникам в ОРДЛО - И.Геращенко

Сайдик пообещал помочь с передачей писем украинским заложникам в ОРДЛО - И.Геращенко

18:44 13.02.2019
Украинская сторона в Минске предложила несколько форматов обмена удерживаемыми, пока безрезультатно – И.Геращенко

Украинская сторона в Минске предложила несколько форматов обмена удерживаемыми, пока безрезультатно – И.Геращенко

18:30 13.02.2019
Страны ОБСЕ сами определяют число своих наблюдателей на выборах в составе миссий БДИПЧ - представитель бюро

Страны ОБСЕ сами определяют число своих наблюдателей на выборах в составе миссий БДИПЧ - представитель бюро

16:28 13.02.2019
Правоохранители стали избирательной технологией на президентских выборах - эксперты

Правоохранители стали избирательной технологией на президентских выборах - эксперты

16:12 13.02.2019
Россия направит кандидатов для краткосрочной миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента Украины - МИД РФ

Россия направит кандидатов для краткосрочной миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента Украины - МИД РФ

15:56 13.02.2019
Мосгорсуд оставил в силе продление ареста еще восьмерым украинским морякам

Мосгорсуд оставил в силе продление ареста еще восьмерым украинским морякам

15:25 13.02.2019
В Украине может открыться офис подразделения противодействия наркопреступности США

В Украине может открыться офис подразделения противодействия наркопреступности США

14:41 13.02.2019
Активисты выступили с инициативой фиксировать нарушения на выборах президента Украины

Активисты выступили с инициативой фиксировать нарушения на выборах президента Украины

12:55 13.02.2019
Троих захваченных украинских моряков дообследуют за пределами "Лефортово" - Карпачева

Троих захваченных украинских моряков дообследуют за пределами "Лефортово" - Карпачева

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАТО не будет размещать новые ракеты с ядерными боеголовками наземного базирования в Европе – Столтенберг

В ООН создан Объединенный фонд гумпомощи с потребностью в $162 млн в защиту жителей Донбасса

ЕС и США близки к согласованию санкций против РФ за захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе

Автоматический обмен информацией госреестров существенно снизит число злоупотреблений

Украинские дипломаты направили в МИД Италии ноту протеста из-за открытия в Вероне т.н. "представительства ДНР"

ПОСЛЕДНЕЕ

Судья Васалатий, входивший в коллегию по делу о госизмене Януковича, отстранен на полгода – ВСП

Епископа Гедеона из УПЦ (МП) не пустили в Украину из-за проблем с документами

Два человека задержаны на взятке за решения кадрового вопроса в структуре Минагропрода - ГБР

Кабмин Украины обеспечил непрерывность работы Минздрава – распоряжение

В 2019 году в состав ВМС поступит три боевых катера "Гюрза-М" и "Нептун"

Генштаб ВСУ планирует до конца 2019 года завершить структурное реформирование

Полиция открыла дело по факту взрыва в канализационном люке в центре Львова

Премьер Испании в пятницу объявит дату парламентских выборов – СМИ

В Варшаве открыта мемориальная доска на здании, где была Военная миссия УНР – Климкин

Представитель ОБСЕ констатирует отсутствие прогресса в разрешении конфликта на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА