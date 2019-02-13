Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования в среду с полуночи шесть раз обстреляли позиции объединенных сил, один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил (ООС).

"На протяжении суток, в период с 00.00 до 18.00, противник обстрелял позиции наших войск шесть раз, один из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. (…) Вследствие обстрелов один военнослужащий объединенных сил получил ранения", - говорится в сводке штаба на странице в Фейсбуке в среду вечером.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции украинских защитников: из минометов калибра 120 мм - в районе н.п. Водяное; дважды - из противотанковых ракетных комплексов, станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе поселка Крымское и из крупнокалиберных пулеметов - позиции вблизи населенного пункта Новолуганское.

"Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркивается в сообщении.