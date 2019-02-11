Луценко: главе Херсонского облсовета Мангеру объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк

Председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Гражданину Мангер В.М. объявлено подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Согласно уведомлению Генпрокуратуры, копию которого обнародовал Ю.Луценко в соцсети, В.Мангеру сообщено о подозрении в организации убийства, то есть в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном из корыстных побуждений по заказу с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц (ч.3 ст.27, п.4,6, п.11, 12 ст.115 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось, 31 июля 2018 года утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Е.Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Е.Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Е.Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу).

28 января 2019 года отец погибшей советницы мэра Херсона Е.Гандзюк Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов выразил надежду, что партии "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщина" прекратят политическое сотрудничество с членами этих партий из Херсонского областного советов и государственной областной администрации, которые сотрудничают с подозреваемым в организации убийства его дочери.

По словам В.Гандзюка, с этим подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского областного совета, член партии "Батькивщина" В.Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев, его заместитель Евгений Рищук. "Эти люди должны исчезнуть с политического горизонта. Они скомпрометированы навсегда", - сказал отец убитой активистки.

31 января В.Мангер принял решение выйти из партии "Батькивщина" на время расследования дела об убийстве Е.Гандзюк. Он подчеркнул, что считает обвинения в свой адрес в связи с делом Е.Гандзюк безосновательными и голословными.

1 февраля президиум политсовета партии "ВО "Батькивщина" удовлетворил заявление В.Мангера о приостановлении членства в партии на время расследования.

9 февраля Бюро Херсонской областной организации исключило В.Мангера из состава членов всеукраинского объединения "Батькивщина". "Бюро Херсонской областной организации партии ВО "Батькивщина" выполняя решение бюро Херсонской областной организации партии ВО "Батькивщина", во исполнение решения Президиума политического совета партии решило считать Мангера Владислава Николаевича исключенным из членов партии" – говорится в сообщении на официально сайте партии "Батькивщина".

Соответствующее решение было принято на заседании Бюро 8 февраля 2019, где В.Мангеру было рекомендовано оставить должность председателя Херсонского областного совета.