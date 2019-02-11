События

10:24 11.02.2019

Луценко: главе Херсонского облсовета Мангеру объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк

3 мин читать
Луценко: главе Херсонского облсовета Мангеру объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк

Председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Гражданину Мангер В.М. объявлено подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Согласно уведомлению Генпрокуратуры, копию которого обнародовал Ю.Луценко в соцсети, В.Мангеру сообщено о подозрении в организации убийства, то есть в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном из корыстных побуждений по заказу с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц (ч.3 ст.27, п.4,6, п.11, 12 ст.115 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось, 31 июля 2018 года утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Е.Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Е.Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Е.Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу).

28 января 2019 года отец погибшей советницы мэра Херсона Е.Гандзюк Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов выразил надежду, что партии "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщина" прекратят политическое сотрудничество с членами этих партий из Херсонского областного советов и государственной областной администрации, которые сотрудничают с подозреваемым в организации убийства его дочери.

По словам В.Гандзюка, с этим подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского областного совета, член партии "Батькивщина" В.Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев, его заместитель Евгений Рищук. "Эти люди должны исчезнуть с политического горизонта. Они скомпрометированы навсегда", - сказал отец убитой активистки.

31 января В.Мангер принял решение выйти из партии "Батькивщина" на время расследования дела об убийстве Е.Гандзюк. Он подчеркнул, что считает обвинения в свой адрес в связи с делом Е.Гандзюк безосновательными и голословными.

1 февраля президиум политсовета партии "ВО "Батькивщина" удовлетворил заявление В.Мангера о приостановлении членства в партии на время расследования.

9 февраля Бюро Херсонской областной организации исключило В.Мангера из состава членов всеукраинского объединения "Батькивщина". "Бюро Херсонской областной организации партии ВО "Батькивщина" выполняя решение бюро Херсонской областной организации партии ВО "Батькивщина", во исполнение решения Президиума политического совета партии решило считать Мангера Владислава Николаевича исключенным из членов партии" – говорится в сообщении на официально сайте партии "Батькивщина".

Соответствующее решение было принято на заседании Бюро 8 февраля 2019, где В.Мангеру было рекомендовано оставить должность председателя Херсонского областного совета.

Теги: #гандзюк #луценко #мангер #убийство #подозрение #гпу #херсонская_ога
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:36 11.02.2019
В белорусских Столбцах подросток убил учительницу и школьника, еще двое учеников ранены

В белорусских Столбцах подросток убил учительницу и школьника, еще двое учеников ранены

18:43 10.02.2019
Луценко: личность бившего лежащего ногами и кричавшего о Бандере у райотдела полиции в Киеве установлена

Луценко: личность бившего лежащего ногами и кричавшего о Бандере у райотдела полиции в Киеве установлена

11:49 07.02.2019
Экс-гендиректор "Укретелефильма" подозревается в причинении ГП 68,72млн грн убытков – НАБУ

Экс-гендиректор "Укретелефильма" подозревается в причинении ГП 68,72млн грн убытков – НАБУ

18:38 06.02.2019
Подозрение Медведчуку может быть предъявлено после лингвистическо-семантической экспертизы – Луценко

Подозрение Медведчуку может быть предъявлено после лингвистическо-семантической экспертизы – Луценко

18:20 06.02.2019
Антикоррупционные органы Украины открыли дело по факту возможной госизмены нардепом Рыбалкой

Антикоррупционные органы Украины открыли дело по факту возможной госизмены нардепом Рыбалкой

17:20 06.02.2019
Луценко ратует за криминализацию контрабанды подакцизных товаров, незаконную добычу песка и янтаря

Луценко ратует за криминализацию контрабанды подакцизных товаров, незаконную добычу песка и янтаря

17:06 06.02.2019
Ответственность за нарушения избирательного законодательства наступит для всех, независимо от партийности, заверяет Луценко

Ответственность за нарушения избирательного законодательства наступит для всех, независимо от партийности, заверяет Луценко

16:53 06.02.2019
Луценко: Мы готовы установить заказчиков убийства Гандзюк, но и того, кто давил на прокурора

Луценко: Мы готовы установить заказчиков убийства Гандзюк, но и того, кто давил на прокурора

20:10 05.02.2019
Генпрокуратура передала АРМА арестованные у подельника Лазаренко наличные средства

Генпрокуратура передала АРМА арестованные у подельника Лазаренко наличные средства

19:56 05.02.2019
Медведчук назвал заявления Генпрокуратуры в его адрес абсурдом и правовым беспределом

Медведчук назвал заявления Генпрокуратуры в его адрес абсурдом и правовым беспределом

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Луценко: главе Херсонского облсовета Мангеру объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк

Луценко: личность бившего лежащего ногами и кричавшего о Бандере у райотдела полиции в Киеве установлена

Задержанных в Подольском управлении полиции ночью отпустили

Подразделения полиции проводят оперативно-профилактическую отработку Константиновки

В Одессе двум военнопленным морякам присвоили офицерские звания – ВМС ВСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Более сотни Т-64 образца 2017г модернизировал "Харьковский бронетанковый завод" – Порошенко

Капитан "Норда" "нашелся" в Крыму

Венесуэльские военные приступили к масштабным учениям

Нищук: Презентация Украины на престижных кинофорумах демонстрирует потенциал и богатые возможности нашей киноиндустрии

Продлены изменения в работе киевских троллейбусов маршрутов №№ 19, 23

КНДР призывает США предпринять практические действия в ответ на шаги Пхеньяна по денуклеаризации

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадавших нет

У жителя Харьковщины изъяты гранатомет, боеприпасы и 30 кг конопли

Трамп пожаловался на иррациональность демократов в переговорах по пограничной стене

Во Карпатах спасатели нашли трех заблудившихся туристов из Одессы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА