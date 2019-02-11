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09:51 11.02.2019

Более сотни Т-64 образца 2017г модернизировал "Харьковский бронетанковый завод" – Порошенко

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Более сотни Т-64 образца 2017г модернизировал "Харьковский бронетанковый завод" – Порошенко

Госпредприятие "Харьковский бронетанковый завод" (входит в состав госконцерн "Укроборонпром") провел модернизацию более сотни танков Т-64 образца 2017 года, что является достаточным количеством для перевооружения целой танковой бригады, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Лучшие боевые возможности, современные тепловизоры, защищенная цифровая связь, средства спутниковой навигации и новый динамическая защита - все это получили наши танкисты благодаря специалистам украинской оборонки. Наша цель - переориентироваться на производство нового вооружения и переход на стандарты НАТО", - написал П.Порошенко в понедельник утром на своей странице в соцсети Фейсбук.

В свою очередь в пресс-службе ГК "Укроборонпром" отметили, что "Харьковский бронетанковый завод" на постоянной основе усиливает украинское войско модернизированным танком Т-64 образца 2017 года.

"Т-64 является основной боевой машиной бронетанковых подразделений украинской армии и отлично показал себя в противостояниях с агрессором на Востоке Украины… По результатам комплекса испытаний, модернизированный Т-64 образца 2017 года с прошлого года серийно поставляется в Вооруженные силы Украины", - говорится в сообщении пресс-службы госконцерна.

В общем, отмечают в "Укроборонпроме", "Харьковский бронетанковый завод" уже изготовил более сотни Т-64 образца 2017 года и продолжает работы по модернизации существующих Т-64 до этого уровня.

"При модернизации в боевую машину интегрируются современные ночные приборы наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения. Они устанавливаются на штатные крепления и подключаются к электрической сети танка без ее изменений, что позволяет значительно уменьшить время и затраты для их интеграции в системы боевой машины", - говорится в сообщении.

В госконцерне отметили, что благодаря высококачественным комплектующим они обладают высокой устойчивостью к световым помехам и обеспечивают работу при сложных условиях, они не чувствительны к засветке даже при использовании противником специальных помех в инфракрасном диапазоне.

"В то же время, в прицельный комплекс наводчика интегрирован тепловизор, который обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях", - информируют в пресс-службе.

Также Т-64 образца 2017г получил новую динамическую защиту, которая значительно усиливает уровень защищенности боевой машины и эффективно противодействует всем современным противотанковым средствам поражения: кумулятивным и бронебойным, а также ударно-кумулятивным боеприпасам типа "ударное ядро".

"Т-64 образца 2017 оснащаются системами спутниковой навигации от госпредприятия "Оризон-Навигация", входящего в состав ГК "Укроборонпром". Именно такие системы устанавливаются на все новые боевые машины, которые выпускают предприятия концерна. Этот навигационный комплекс работает в автоматизированной цифровой системе, позволяет в режиме "онлайн" обмениваться надежно зашифрованными данными. Данные о местонахождении каждой машины могут поступать к командующим всех уровней, от командира взвода к руководству всей боевой операцией", - отмечают в ГК.

Танки также оснащаются новыми цифровыми радиостанциями "Лыбидь К-2РБ", которые обеспечивают надежную защищенную от помех и перехвата связь на дистанции до 70 километров.

Теги: #укроборонпром #танки #модернизация #порошенко #хбз
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