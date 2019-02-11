События

09:36 11.02.2019

В белорусских Столбцах подросток убил учительницу и школьника, еще двое учеников ранены

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В белорусских Столбцах подросток убил учительницу и школьника, еще двое учеников ранены

 Ученик одной из школ в Столбцах напал с ножом на педагога и учащихся, учительница и один из подростков скончались.

"В 8:05 в оперативно-дежурную службу Столбцовского РОВД поступило сообщение о том, что ученик УО "Средняя школа №2" в райцентре нанес ножевые ранения учительнице и троим школьникам. Преподаватель и один из подростков от полученных повреждений скончались, еще двое несовершеннолетних оперативно были доставлены в больницу", - сообщили в МВД Беларуси в понедельник.

Подозреваемый с места происшествия скрылся, в связи с этим в 6 районах Минской области введен специальный план "Сирена".

В указанную школу выехала следственно-оперативная группа и руководство УВД Минского облисполкома.

В настоящее время выясняются обстоятельства преступления, подростка ищут.

Теги: #школа #баларусь #убийство
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