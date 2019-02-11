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08:51 11.02.2019

Венесуэльские военные приступили к масштабным учениям

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Венесуэльские военные приступили к масштабным учениям

Венесуэльские военнослужащие и ополченцы приступили к учениям, которые в руководстве страны называют самыми масштабными в истории этого государства, передают латиноамериканские СМИ.

Старт учениям дал в штате Миранда президент Венесуэлы Николас Мадуро. В первой фазе учений участвовали около 5 тыс. бойцов. Они отработали действия при отражении нападения с воздуха, используя, в частности, зенитные ракетно-пушечные установки и ПЗРК "Игла-С", отмечается в сообщениях.

Учения продлятся до 15 февраля. Их цель, как подчеркивают в Каракасе, - проверить боеготовность вооруженных сил в условиях внешней угрозы.

Общая численность военных и ополченцев, которым предстоит принять участие в учениях, в сообщениях не приводится.

Маневры начались на фоне политического кризиса в Венесуэле: оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. США и ряд других государств признали его законным лидером Венесуэлы. В Вашингтоне заявляют, что хотели бы увидеть мирное решение венесуэльского кризиса, но не исключают и иные варианты.

Теги: #венесуэла #военные #учения
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