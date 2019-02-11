Нищук: Презентация Украины на престижных кинофорумах демонстрирует потенциал и богатые возможности нашей киноиндустрии

Министр культуры Украины Евгений Нищук уверен, что представленный Украинский национальный стенд на кинофестивале "Berlinale-Berlin International FilmFestival" наиболее ярко презентует развитие и потенциал отечественной киноиндустрии.

"Презентация Украины на таком престижном и самом посещаемом кинофоруме мирового значения, как Берлинале является чрезвычайно важным, поскольку это яркая возможность продемонстрировать потенциал и богатые возможности нашей киноиндустрии, нашу открытость к сотрудничеству и стремление к дальнейшему развитию. Благодаря совместным усилиям государства и киноиндустрии в этом году мы имеем большой и яркий стенд. Кроме того, в этом году мы фильм совместного производства Польши, Великобритании и Украины в основном конкурсе и все шансы на победу. Я рад, что благодаря совместной работе Правительства, всех государственных институтов и партнеров из кинобизнеса, украинский кинематограф демонстрирует такое мощное развитие", – цитирует Е.Нищука пресс-релиз министерства в понедельник утром.

Как сообщается в документе, Украинский национальный стенд под традиционным слоганом UkraineIsYourDestination на шестьдесят девятом кинофестивале "Berlinale - Berlin International FilmFestival" представлен с айдентикой по мотивам произведений украинской народной художницы Марии Примаченко (автор дизайна Кирилл Чичкан).

"В течение всех фестивальных дней будет действовать площадка для отдельных презентаций и встреч с иностранными партнерами, подготовлен каталог "Украинские фильмы 2018/2019" и презентационный ролик украинских фильмов, завершенных производством в 2018 году при государственной поддержке, а также презентационный материал о локациях, сервисах, условиях и возможностях создания кино в копродукции с Украиной и промо-материалами отдельных национальных фильмов и студий", – сказано в письме.

В министерстве уточнили, что Украинский стенд расположен в отеле Marriott под номером 118.

Также в информации отмечено, что организаторами Украинского стенда на Европейском кинорынке стали Государственное агентство Украины по вопросам кино совместно с Ассоциацией киноиндустрии Украины, при поддержке Украинской киноассоциации и Украинского культурного фонда. На организацию национального стенда выделено 1,16 млн грн. Кроме того, двое украинских кинематографистов - Алина Горлова и Никон Романченко отобраны для участия в ежегодном форуме Berlinale Talents, что является индустриальной платформой Берлинского международного кинофестиваля для 250 молодых перспективных представителей отрасли.

"Центральным событием представления национального стенда станет мировая премьера в рамках основной конкурсной программы "Берлинале" созданного в копродукции Украины, Польши и Великобритании при поддержке Госкино Украины исторического триллера Агнешки Холланд "Гарет Джонс", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, темы, затрагиваемые в фильме основного конкурса Берлинале "Мистер Джонс" о Голодоморе в Украине в 1930-х годах, актуальны и в настоящее время, считает режиссёр картины Агнешка Холланд.

"Это сложный фильм для экранизации. Когда я почитала сценарий, меня поразила его актуальность, подача материала, сюжет и сама тема. Голодомор - одно из ужаснейших преступлений человечества в XX веке, сотворенных людьми или режимом, если хотите. Для меня работа над проектом была моральным долгом и ответственностью", - сказала она на пресс-конференции в воскресенье.

Она подчеркнула, что картина также ставит вопрос, что для современного человека значат медиа. "А также какова повестка у медиа, что мы можем сказать про фейк-новости или пропаганду, которую легко распространять в разделённом мире. Я считаю, что без свободных медиа не может быть демократии", - сказала А.Холланд.

Польская картина "Мистер Джонс", вошедшая в основной конкурс Берлинале, снятая в копродукции с Великобританией и Украиной, основана на реальной истории. В центре сюжета - валийский журналист Гарет Джонс, который приезжает СССР в 1930-е годы, чтобы взять интервью у Иосифа Сталина. Впоследствии он едет на юг страны и становится свидетелем Голодомора. Позднее, несмотря на угрозу собственной жизни, Г.Джонс пишет статью об ужасах, свидетелем которых он стал. В это же время писатель Джордж Оруэлл, впечатлившись историей журналиста, начинает работу над повестью "Скотный двор".