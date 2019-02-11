Продлены изменения в работе киевских троллейбусов маршрутов №№ 19, 23

В связи с восстановлением дорожного покрытия после аварии сетей "Киевводоканала" изменен график движения троллейбусов №№ 19, 23, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"Изменено движение троллейбусов маршрутов №№ 19, 23 из-за продолжения работ по восстановлению проезжей части после аварии на сетях "Киевводоканала", – сказано в сообщении мэрии, обнародованном в понедельник утром, со ссылкой на КП "Киевпастранс".

В КГГА также отметили, что движение троллейбусов маршрута №19 организовано до Мотозавода; маршрута № 23 - по ул.Ю.Ильенко.