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07:58 11.02.2019

Продлены изменения в работе киевских троллейбусов маршрутов №№ 19, 23

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Продлены изменения в работе киевских троллейбусов маршрутов №№ 19, 23

В связи с восстановлением дорожного покрытия после аварии сетей "Киевводоканала" изменен график движения троллейбусов №№ 19, 23, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"Изменено движение троллейбусов маршрутов №№ 19, 23 из-за продолжения работ по восстановлению проезжей части после аварии на сетях "Киевводоканала", – сказано в сообщении мэрии, обнародованном в понедельник утром, со ссылкой на КП "Киевпастранс".

В КГГА также отметили, что движение троллейбусов маршрута №19 организовано до Мотозавода; маршрута № 23 - по ул.Ю.Ильенко.

Теги: #киев #движение #украина #троллейбусы
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