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07:39 11.02.2019

КНДР призывает США предпринять практические действия в ответ на шаги Пхеньяна по денуклеаризации

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КНДР призывает США предпринять практические действия в ответ на шаги Пхеньяна по денуклеаризации

Государственные СМИ КНДР в преддверии саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына призывают США предпринять конкретные практические действия в ответ на уже осуществленные шаги Пхеньяна в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

"Если США ответят на наши активные и упреждающие усилия соответствующими практическими действиями из принципа признания и уважения своего партнера, отношения между двумя странами могут двигаться быстрее к месту назначения", - говорится в публикации северокорейского агентства Meari.

Радио Пхеньян также заявило, что отношения между двумя странами могут развиваться быстрыми темпами, если США предпримут "заслуживающие доверия шаги и ответят соответствующими практическими действиями".

Как сообщалось, представители Северной Кореи и США проведут еще один раунд переговоров в рамках подготовки запланированного на конец февраля саммита американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

В администрации президента Южной Кореи заявили, что следующий раунд переговоров, как ожидается, состоится в "третьей стране в Азии" на следующей неделе.

Ранее Д.Трамп подтвердил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном намечена на 27-28 февраля во Вьетнаме.

В свою очередь спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты и Северная Корея могут достигнуть серьезных результатов на предстоящем саммите.

Теги: #сша #денуклеаризация #кндр
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