Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадавших нет

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадавших нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"10 февраля российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения… В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций ООС велись: из минометов калибра 120-мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе Авдеевки; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Опытного; из минометов калибра 82-мм - вблизи Гнутово; из стрелкового оружия - у Красногоровки.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции: из минометов калибра 82-мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - дважды вблизи Южного; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе Крымского; из крупнокалиберных пулеметов - в районе Айдара; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Светлодарска.

"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", – сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, 10 февраля один боевик уничтожен и двое ранены.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", – добавили в штабе.