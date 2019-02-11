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06:32 11.02.2019

У жителя Харьковщины изъяты гранатомет, боеприпасы и 30 кг конопли

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У жителя Харьковщины изъяты гранатомет, боеприпасы и 30 кг конопли

32-летний житель пос.Боровая Харьковской области хранил в хозяйственных постройках во дворе своего дома оружие, боеприпасы и наркотики.

"Во время санкционированного обыска оперативники Боровского отделения полиции обнаружили в доме злоумышленника корпус гранаты РГД-5 с запалом к ней и гранатомет РПГ-23, охотничье ружье ИЖ-27е и один патрон к нарезному оружию калибра 9,3мм. Кроме боеприпасов, полицейские обнаружили и изъяли в хозяйственной постройке кусты растения, похожего на коноплю и сухое измельченное вещество растительного происхождения, общим весом около 30 кг", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчина рассказал правоохранителям, что наркотики предназначены для собственного употребления, а взрывоопасные предметы нашел около 2 лет назад на огороде и "хранил для собственных нужд".

Оружие, боеприпасы и наркотики изъяты и направлены на экспертное исследование.

В настоящее время мужчина задержан, ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Кроме того, следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины.

Теги: #оружие #украина #харьковская #наркотики
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