Во Карпатах спасатели нашли трех заблудившихся туристов из Одессы

Во Львовской области спасатели разыскали трех лыжников из Одессы, которые заблудились на горе Тростян, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели сообщили, что 9 февраля в 18:55 спасателям поступило сообщение, что спускаясь с горы Тростян заблудились трое туристов-лыжников: 2 женщины 1974 года и мужчина 1963 года, жители г.Одесса.

Для поисковых работ были привлечены спасатели Славского поисково-спасательной группы поисково-спасательной части отряда технической службы.

В 19:30 того же дня туристов было найдено. В медицинской помощи они не нуждались.