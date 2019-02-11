События

04:20 11.02.2019

Во Карпатах спасатели нашли трех заблудившихся туристов из Одессы

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Во Карпатах спасатели нашли трех заблудившихся туристов из Одессы

Во Львовской области спасатели разыскали трех лыжников из Одессы, которые заблудились на горе Тростян, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели сообщили, что 9 февраля в 18:55 спасателям поступило сообщение, что спускаясь с горы Тростян заблудились трое туристов-лыжников: 2 женщины 1974 года и мужчина 1963 года, жители г.Одесса.

Для поисковых работ были привлечены спасатели Славского поисково-спасательной группы поисково-спасательной части отряда технической службы.

В 19:30 того же дня туристов было найдено. В медицинской помощи они не нуждались.

Теги: #львовская #горы #украина #туристы
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