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03:14 11.02.2019

Гуманитарная помощь из США прибыла в Колумбию

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Гуманитарная помощь из США прибыла в Колумбию

Соединенные Штаты доставили в Колумбию первую партию гуманитарной помощи для Венесуэлы.

"США с гордостью объявляют о прибытии в колумбийский город Кукута первой партии неотложной помощи для жителей Венесуэлы. Мы будет продолжать работать с (Хуаном) Гуайдо и нашими партнерами для доставки гуманитарной помощи нуждающимся венесуэльцам", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте Госдепартамента США в Twitter в воскресенье.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо ранее объявил себя временным президентом страны. США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает действия оппозиции незаконными.

В настоящее время в Венесуэле наблюдается тяжелая социально-экономическая ситуация. В частности, она связана с высоким уровнем инфляции в стране. Местные жители сталкиваются с нищетой и нехваткой еды.

Теги: #венесуэла #сша #колумбия #гумпомощь
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