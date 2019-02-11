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02:30 11.02.2019

МВД: Правоохранители круглосуточно отслеживают ситуацию, связанную с избирательным процессом

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МВД: Правоохранители круглосуточно отслеживают ситуацию, связанную с избирательным процессом

В Министерстве внутренних дел Украины считают приоритетом обеспечение общественной безопасности и избирательной кампании в рамках законодательства, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Количество массовых мероприятий, связанных с выборами, увеличивается каждый день. Подчеркиваю, проведены превентивные меры по недопущению правонарушений. Должна быть задействована "полиция диалога". Мы осознаем уровень террористической угрозы, поэтому нужно проводить также и фильтрационные мероприятия. Не допустим, чтобы проносились огнестрельное и холодное оружие, химические вещества. Все спецподразделения Нацполиции, которые находятся в резервах, будем привлекать при необходимости", – цитирует С.Ярового департамент коммуникации МВД Украины в воскресенье.

Он также отметил необходимость взять под контроль все режимные помещения, особенно те, где находятся оружие и секретные документы.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил, что поставил четкую задачу перед руководителями ГУНП и заместителями по превенции по усиленного несения службы во время массовых мероприятий.

"Начало недели было достаточно спокойным, но с четверга события в государстве начали разгораться не спокойно. В Житомире группа радикалов пыталась проникнуть на сессию областного совета, но методы, которыми они это делали - неприемлемы и привели к столкновениям с полицейскими. Были травмированы несколько правоохранителей, но мы смогли обеспечить общественный порядок", - рассказал С.Князев.

Также он напомнил о событиях во Львове и Белой Церкви, когда правонарушители пытались сорвать предвыборную агитацию двух кандидатов в президенты Украины.

"Всего в течение недели территориальными органами Нацполиции зарегистрировано 350 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, начато 24 уголовных производства, составлено 118 административных протоколов", – добавили в пресс-службе.

Теги: #правопорядок #украина #мвд #выборы
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