События

01:37 11.02.2019

В очереди на КПП боевиков на Донбассе скончался пожилой мужчина

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В очереди на КПП боевиков на Донбассе скончался пожилой мужчина

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сторон (СЦКК) сообщает, что в четверг 7 февраля на подконтрольном боевикам блокпосту скончался пожилой мужчина.

"8 февраля СММ ОБСЕ узнали от врача о том, что накануне, после полудня 7 февраля, он пытался провести реанимационные мероприятия для пожилого мужчины (в возрасте 70 или более лет) на блокпосту на автодороге H15 неподалеку от комбината "Каргилл" в населенном пункте Кременец (к юго-западу от Донецка). К сожалению, спасти жизнь человеку не удалось. Очевидно, мужчина пытался попасть на подконтрольную властям Украины территорию", – говорится в сообщении на странице штаба операции Объединенных сил в воскресенье вечером, со ссылкой на Украинскую сторону СЦКК.

В Донецке сотрудники морга сообщили, что 7 февраля к ним доставили тело умершего и добавили, что смерть наступила по естественным причинам.

Украинская сторона СЦКК заявляет, что искусственное создание длинных очередей, неорганизованность и нервная обстановка в работе блокпостов в холодное время года со стороны боевиков в который раз подвергает опасности мирное население, притом, что среди тех, кто ожидает перехода, преимущественно пожилые люди.

"Они направляются, как правило, за пенсиями и социальными выплатами", – уточнили наблюдатели.

Теги: #кпвв #украина #смерть #донбасс
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