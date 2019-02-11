Представитель Белого дома не исключил очередного шатдауна после 15 февраля
Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни не исключил очередной частичной приостановки работы правительства США (так называемый шатдаун) после 15 февраля.
"Конечно, такое нельзя исключить", - сказал М.Малвейни в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос журналиста о возможном возобновлении шатдауна.
Он пояснил, что Демократическая партия, по его мнению, может не согласиться на выделение средств для строительства стены на границе с Мексикой.
"Допустим, на этих переговорах превалирует позиция левого фланга Демократической партии, и они положили на стол президента законопроект, скажем, с нулевой суммой на стену, или $800 млн, а это будет абсурдно малой суммой. Как он это (проект бюджета - ИФ) подпишет?", - сказал М.Малвейни.
25 января президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении работы правительственных учреждений после рекордного "шатдауна" в качестве временной меры. Если президент и Конгресс не согласуют проект бюджета до 15 февраля, камнем преткновения в котором остается вопрос о финансировании стены на границе с Мексикой, США ожидает еще один шатдаун.