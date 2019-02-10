На борту самолета МАУ обнаружили неизвестное вещество, рейс из Афин перенесли

В аэропорту Афин на борту самолета, который должен был осуществлять рейс в Киев, обнаружили вещество неизвестного происхождения, полет отложен, сообщили в авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

"На борту рейса PS354 от 10 февраля, который должен был улететь в 15.00 по местному времени, в салоне самолета бортпроводниками было найдено вещество неизвестного происхождения. Сосуд с неизвестным веществом передан на экспертизу в компетентные органы. В соответствии с процедурами авиационной безопасности, в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа, рейс PS354 отложен до 15.00 11 февраля", – говорится в сообщении на странице пресс-службы авиакомпании в Фейсбук в воскресенье вечером.

В информации отмечается, что все пассажиры были размещены в отеле, обеспечены питанием и трансфером из аэропорта в гостиницу и обратно.